Svaki muškarac krišom želi da partnerica a radi ovih pet stvari

U svakom odnosu, naročito onom emotivnom između muškarca i žene, postoje sitnice koje imaju daleko veći značaj nego što se čini na prvi pogled.

Muškarci možda ne govore otvoreno o svojim željama, ali duboko u sebi cijene male gestove pažnje, razumijevanja i podrške.

Te svakodnevne navike ne samo da učvršćuju emotivni odnos, nego pokazuju koliko partnerica zaista vidi i razumije osobu kraj sebe.

Prema porodičnoj i bračnoj terapeutkinji Lien Avila, svaki muškarac krišom želi da partnerica za njega radi sljedeće stvari.

1. Sluša ga čak i kad je riječ o sitnicama

– Muškarci žele da ih partnerica zaista sluša – ne samo kad su u pitanju velike teme, nego i one male, svakodnevne. Kada partner dođe kući umoran, a vi mu svejedno poklonite nekoliko minuta pažnje i strpljenja, to u dugom roku jača povjerenje. Osjećaj da je saslušan, čak i u trenucima kada nema mnogo toga da kaže, jedan je od načina na koji muškarac osjeća bliskost i povezanost – kaže terapeutkinja.

2. Ne kritikuje i ne brani se odmah

Ono što mnogi muškarci tiho priželjkuju jeste i da partnerica ne reaguje kritikom ili odbranom kad dođe do problema, tvrdi Avila.

– Umjesto brzog osuđivanja, pokušajte da sagledate situaciju iz druge perspektive i preuzmete odgovornost kada je potrebno. Takav pristup stvara sigurnu i stabilnu vezu, u kojoj obje strane mogu otvoreno da govore bez straha od osude – pojasnila je.

3. Govori mu koliko ga voli i cijeni

Muškarci vole da čuju koliko su voljeni i cijenjeni, bez obzira koliko je veza duga. Iskreno izgovorene riječi “volim te” ili “cijenim sve što radiš” jačaju emocionalnu povezanost i daju osjećaj važnosti.

– Niko se nikad ne zasiti toplih riječi, a kada su iskrene i konkretne, one učvršćuju povjerenje i bliskost – napominje terapeutkinja.

4. Otvorena je za nova iskustva i njegove ideje

– Otvorenost prema novim stvarima pokazuje da cijenite ono što partner voli, čak i ako to nisu vaši interesi. Kad mu se pridružite u aktivnostima koje voli, gradite osjećaj jednakosti i podrške. Entuzijazam prema njegovim idejama jača zajedništvo i stvara prostor u kojem se oboje osjećate viđeno i prihvaćeno – objašnjava Avila.

5. Podržava njegove snove

Muškarci žele da partnerica vjeruje u njih jednako kao što oni vjeruju u nju.

– Kada pokazujete zanimanje za njegove ciljeve i planove, obnavljate osnovnu povezanost – prijateljstvo. Nije važno da dijelite iste snove, nego da pokažete razumijevanje i podršku. Takvi gestovi jačaju povjerenje i dugoročnu stabilnost veze – zaključila je terapeutkinja, prenosi B92.

