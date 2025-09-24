Kako da prebacite klimu na grijanje: Nije dovoljno samo jedno dugme, a postoji caka za brže zagrijavanje…

Jesen kao da je odjednom nastupila, te je vrijeme da se uključi i grijanje. Ukoliko je klima vaš izbor, a niste sigurni kako da je, s hlađenja, prebacite na grijanje, evo prostog objašnjenja postupka, prenosi Citymagazine.

Iako djeluje jednostavno, promjena toplote zraka koji izduvava klima može biti komplikovan proces. Možda ste više puta bili u situaciji da vam nije uspjelo, a postoji jednostavna caka za koju mnogi ne znaju.

Da bi vaš uređaj mogao da grije i da hladi, mora biti split sistem model, što znači da se može prebaciti u sistem grijanja.

Nije dovoljno da samo povećate temperaturu, već da kliknete dugme “mode”. To je komanda koja mijenja funkcije vašeg klima uređaja i prebacuje ga s hlađenja na grijanje i obrnuto. Nakon što ste kliknuli pomenuto dugme, morate otići na malu ikonu na kojoj je sunce ili natpis “heat”. Izgled ikonice zavisi od modela klima uređaja.

Ono što takođe mnogi ne znaju jeste pravilo za podešavanje temperature. Ukoliko želite da vam temperatura bude 26 stepeni, onda je potrebno da klimu namjestite na 28. Mnogi su se žalili da klima ne zagrijava sobu na temperaturi koja je označena, već na manje stepene. Zato je caka da uvijek stavite dva stepena više od one koju želite.

