Trik ovog psića oduševio ljude: Evo kako prepoznati kad vaš pas traži pažnju

Društvenom mrežom TikTok kruži video o preslatkom psiću po imenu Klio (Cleo) koja ima poseban način privlačenja pažnje svojih vlasnika. Njen trik oduševio je hiljade ljudi.

Kad god poželi malo maženja ili nečiju pažnju, posluži se metodom koja joj gotovo uvijek uspije, jednostavno se uspravi na stražnje noge i tako stoji dok je neko ne primijeti. Taj simpatičan način traženja pažnje postao je njen zaštitni znak.

U popularnom videu objavljenom na TikToku, Klio iznova izvodi svoj trik. Korisnici društvenih mreža brzo su se zaljubili, a to pokazuju i komentari ispod videa.

Kako prepoznati da i vaš pas traži pažnju? Psi su u tome često vrlo direktni. Nisu sramežljivi kad žele nešto dobiti, a njihovo ponašanje može jasno otkriti njihove namjere.

Neki od najčešćih znakova su:

Pas vam se približava i gura vas njuškom ili šapom.

Cviljenje, lajanje ili tiho režanje kao pokušaj komunikacije.

Buljenje u vas, često bez treptanja, što je jasan znak da želi vašu reakciju.

Upravo poput Klio, svaki pas ima svoj način traženja pažnje. Važno je prepoznati te znakove i odgovoriti na njih, jer su psi, osim što su vjerni, i vrlo osjećajna bića koja žude za povezanošću sa svojim vlasnicima.

Facebook komentari