Vodite li ljubav ili je u pitanju seks: Ovo su znakovi

Postoji razlika između vođenja ljubavi i seksa, smatraju mnogi.

Neki kažu da je „vođenje ljubavi“ samo pristojniji naziv za seks, ali stručnjaci tvrde da to nije tačno. Po ponašanju pod plahtama može se zaključiti koliko je vašem partneru stalo do vas.

Vođenje ljubavi podrazumijeva intimniji, romantičniji seks, koji neki čak smatraju i duhovnijim od običnog seksualnog odnosa koji ne uključuje emocije. Kada dvoje ljudi osjećaju ljubav jedno prema drugome, oni automatski vode ljubav, ističe seksualna trenerica Majša Betl (Myisha Battle).

Parovi koji „vode ljubav“ obično su emocionalno povezani i jedno u drugo zaljubljeni. Betl naglašava da su izraz skovali hipiji, praktikanti tantre i osobe koje traže transcendenciju kroz seks.

Vode li ljubav samo duhovni ljudi?

Istraživanja pokazuju da ovaj izraz nije vezan za praksu, već za teoriju, te ga češće koriste religiozni, duhovni i tradicionalniji ljudi koji smatraju da riječ „seks“ zvuči pregrubo i neprimjereno u mnogim situacijama.

S druge strane, mnogi su se odmakli od izraza „vođenje ljubavi“ jer može stvoriti moralnu hijerarhiju oko seksualnosti – implicira da je seks najvrjedniji kada uključuje romantičnu ljubav. To nije pravilo jer mnogi uživaju u seksu bez emocija.

Razlika između vođenja ljubavi i seksa je subjektivna – može izgledati isto i uključivati iste seksualne činove i ponašanja. Najveća razlika je u namjeri koja stoji iza seksa: vođenje ljubavi znači koristiti seks za izražavanje emocija, dok je seks prvenstveno zadovoljavanje fizičkih potreba.

Znakovi da partner vodi ljubav, a ne samo seks:

Seks počinje nakon emocionalnog razgovora ili povezivanja, i nije sam sebi svrha.

Tokom seksa postoji intenzivan kontakt očima.

Seks uključuje puno ljubljenja prije, tokom i nakon odnosa.

Birate poze koje uključuju zagrljaje i bliskost tijela.

Dodiri su nježni, pažljivi i puni emocija.

Dodiri nisu fokusirani samo na genitalije, već na cijelo tijelo – ruka na obrazu, isprepleteni prsti i poljupci po ramenima i bedrima često pokazuju duboke osjećaje.

Nema žurbe; svaki seksualni čin je pomno isplaniran da bi maksimalno iskoristili intimni trenutak.

Partner tokom seksa govori romantične stvari.

Partner vam kaže da vas voli.

Nakon seksa obavezno se mazite i otvoreno razgovarate o tome koliko vam je bilo lijepo.

Važno je napomenuti da ove gestove mogu praktikovati i oni koji nisu u ozbiljnim i romantičnim vezama. Čak i povremeni seks može biti strastven, romantičan i ispunjen uzajamnom brigom. Jedini pravi način da saznate kakvi su partnerovi osjećaji je otvoren razgovor.

Istraživanja pokazuju da ljubav može nastati čak i nakon jedne strastvene noći, iako to nije bila namjera nijedne strane.

Savjeti seksualne trenerice Betl:

Povežite se prije seksa. Vođenje ljubavi počinje puno prije nego što završite u krevetu. Najvažnije je razumjeti svoje osjećaje prema partneru.

Ispitajte intimne potrebe partnera. Razgovor o seksu može značajno poboljšati praksu.

Uzmite sebi vremena. Vođenje ljubavi ne može biti na brzinu.

Dodirujte cijelo tijelo partnera. Udaljavanje od standardnog fokusa pokazuje koliko vam je stalo do njegovog zadovoljstva. U vođenju ljubavi nema mjesta sebičnosti.

Gledajte partnera u oči. Oči su ogledalo duše. Ako možete primijeniti ovu tantričku metodu bez nelagode, spremni ste za sve romantične i seksualne izazove, prenosi Zadovoljna.hr.

