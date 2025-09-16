Kineski horoskop: Početak jeseni donosi veliki novac za ova tri znaka

U kineskom horoskopu znak kojem pripadate određuje se prema vašoj godini rođenja, a svakih dvanaest godina ciklus se ponavlja. Ljudi rođeni u godini neke životinje zadržavaju čitavog života osobine te životinje. Početak jeseni donosi veliki novac za ova tri kineska horoskopska znaka.

Koza (1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Astrolozi kažu da će ljudi rođeni u ovom znaku doživjeti snažnu transformaciju početkom jeseni. Očekuje se da će se dugogodišnji problemi i izazovi konačno riješiti, otvarajući put ka novim mogućnostima i prosperitetu. Energija ovog mjeseca će im donijeti unutarnji mir i zadovoljstvo, kao i uspostavljanje harmonije u odnosima s drugima.

Majmun (1944., 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)

Za ljude rođene u ovom znaku, početak jeseni će biti prekretnica u njihovom životu. Astrolozi predviđaju da će se dugotrajni problemi konačno razriješiti, a oni će pronaći unutrašnji mir i spokoj. Očekuje se da će donijeti važne odluke koje će im omogućiti napredak i rast u svim sferama života.

Zec (1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011.)

Prema astrološkim prognozama, ljudi rođeni u ovom znaku će iskusiti najsnažniji preokret krajem septembra. Problemi koji su ih mučili tokom protekle godine konačno će se razriješiti, stvarajući prostor za nove mogućnosti i pozitivne promjene. Očekuje se da će doživjeti veliko finansijsko blagostanje, pripremajući se za harmoničan kraj 2025. godine.

