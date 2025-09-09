Turisti pronašli puno jeftiniju destinaciju: Zbog nje zaobilaze i Hrvatsku u širokom luku

All inclusive ljetovanje u hotelima u Alanji ove godine se moglo naći već od 500 eura pa naviše. U tu cijenu uključena je avionska karta, transfer od aerodroma u Antaliji do hotela i sedam noći, doručak, ručak i večera u hotelu sa tri ili četiri zvjezdice.

Beograđani koji su ove godine drugi put posetili ovaj turski grad kažu za Kurir da su cijene za nijansu skočile u odnosu na prošlu sezonu, ali da su dosta niže u poređenju sa Grčkom.

– Sedam dana smo platili oko 630 eura. Hotel ima tri zvjezdice u samom centru i sasvim je pristojan, čist, hrana raznovrsna i odlična. Savjet svim turistima koji tek planiraju da ljetuju tamo je da uzmu uslugu “ultra all inclusive ” jer neki hoteli ukoliko niste uplatili takav aranžman traže doplatu za internet u sobama i to dva eura po danu. Ležaljke se u nekim hotelima ne plaćaju dok tamo gdje mora doplata komplet sa dvije ležaljke i suncobran košta 10 eura. Piće na plaži ukoliko nije hotelski bar gdje gosti imaju piće od 10 ujutru do 22 sata uveče, košta od tri eura pa naviše. Hrana je takođe povoljna – navodi Beograđanka i dodaje:

– Minule godine u hotelu je bilo samo tri ili četiri porodice iz Srbije. Međutim, sada je bilo dosta naših turista koje smo zatekli tu, a i onih koji su došli poslije nas. Turci kažu da imaju sve više turista iz naše zemlje i to ih raduje.

Turisti iz Srbije nakon povratka iz Turske obično donesu pune kofere slatkiša, čajeva, kafe, pa i garderobe, a ove godine su cijene u marketima za nijansu više.

