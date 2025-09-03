Utoplite svoj dom: 10 savjeta da to uradite na brz, jeftin i jednostavan način

S dolaskom jeseni dolaze i hladniji dani pa je vrijeme da utoplite svoj dom. Donosimo vam savjete kako da to uradite na brz, jeftin i jednostavan način.

Umotajte se u topli prekrivač

Topli, pleteni prekrivač idealan je saveznik za prohladne jesenje večeri. A ako je još i u predivnim bojama jeseni, stvorit ćete ugodniju atmosferu u vašem domu.

Nabavite još jastuka

U kombinaciji s toplim prekrivačem, vaš kauč će izgledati još udobnije s hrpom jastuka na njemu. Potražite one s teksturom te ih složite na kauč ili nabavite velike te napravite udobno “gnijezdo“ na podu.

“Obucite” trpezarijski sto

Stolovi bez stolnjaka tokom ljeta prihvatljiv su izbor, ali hladnije vrijeme donosi i nove potrebe. Budite kreativni te na sto stavite dugačku maramu, ostatak nekog neobičnog materijala ili tanki prekrivač.

Kutak za čitanje

Hladniji dani savršeno su vrijeme da počnete s čitanjem nove knjige. Izaberite dobro osvijetljeni kutak u svom domu te ubacite udobnu fotelju ili kauč. Pored stavite stolić na koji ćete složiti još knjiga kako bi doživljaj prilikom čitanja bio snažniji i upečatljiviji.

Tepih

Ništa ne najavljuje dolazak zime kao hladan pod ispod bosih stopala. Pobrinite se za komfor i udobnost svog doma tako što ćete na podove staviti tople prostirke ili tepih.

Paravani

Zamijenite lagane, ljetne paravane onima koji su malo deblji. Na ovaj način ćete stvoriti osjećaj topline i pripadnosti svakome ko uđe u vaš dom.

Jesenji motivi

Ubacite uzorke poput riblje kosti, tvida ili kariranih motiva, jer oni će učiniti da se osjećate još ugodnije. Potražite uzorke koji će se savršeno uklopiti s postojećim interijerom u vašem domu. Primjera radi, ako u njemu preovladava plava boja, preko kreveta prebacite prekrivač u mornarskom stilu.

Toplo i “čupavo”

Za trenutnu udobnost, preko stolica prebacite štavljenu kožu koja će cijelu prostoriju učiniti veoma ugodnom. Ova tekstura podsjeća na neke prošle dane i jednostavno je neodoljiva.

Unesite raskoš

Iako nisu topli i čupavi, pozlaćeni detalji daju poseban osjećaj toplote. U hodnik, predsoblje ili bilo koji prazni dio zida, okačite više ogledala s pozlaćenim okvirima. U slučaju da ne možete naći detalje u bojama zlata, nabavite sprej te obojite svijećnjake, figure, vaze i još mnogo toga.

Neutralni tonovi

Zamijenite prostirke, prekrivače i peškire jarkih boja neutralnijim, prigušenim tonovima. Na taj način ćete brzo i jeftino unijeti dašak topline u svoj dom.

Facebook komentari