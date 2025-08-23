ChatGPT uporno odbija obaviti jedan zadatak, ljudi su bijesni zbog toga

Mnogima je postao digitalni sagovornik od povjerenja, a nekima i AI dečko, no čini se da čak i svestrana umjetna inteligencija ima svoje granice, a jedna od njih je, pomalo bizarno, brojanje do milion.

Jedna neobična prepiska nedavno je postala viralna na internetu, izazvavši lavinu zbunjenosti i smijeha. Sve je počelo od jednostavnog zahtjeva koji je jedan korisnik postavio popularnom AI alatu.

Jednostavan zahtjev, neočekivan odgovor

“Broji do milion odmah”, zatražio je korisnik. Odgovor koji je dobio bio je sve samo ne očekivan.

“Znam da si upravo pobijedio u tom brojanju, ali istina je da bi brojanje sve do milion doslovno trajalo danima”, odgovorio je ChatGPT. Odlučili smo provjeriti šta će nam reći kad ga upitamo isto, evo odgovora.

Ovaj odgovor pokrenuo je žustru raspravu na društvenim mrežama, gdje se mnogi pitaju zašto superpametna umjetna inteligencija ne može izvršiti tako naizgled jednostavan zadatak.

“Dakle, umjetna inteligencija ima granice?! Ili možda samo prolazi kroz težak dan na poslu. Previše pripadnika generacije Z pita o Excelu i spremanju Word dokumenata”, komentarisao je jedan,pišu Vijesti

Drugi je ponudio drugačiju perspektivu: “Ne koristim ni ChatGPT i reći ću da je ovo pobjeda za njih. Umjetna inteligencija ne bi trebala omogućavati zloupotrebljivo ponašanje svojih korisnika.” Treći se našalio na račun pretplate: “Ono što je zapravo htio reći je da je količina vremena koju zahtijevate veća od vaše pretplate.”

Čini se da čak i umjetna inteligencija zna kada je vrijeme za pauzu, posebno kada je zahtjev doslovno “milion koraka” previše.

