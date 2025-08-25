Objavljena je lista 20 najpopularnijih poslastica na svijetu

Društvena mreža TikTok postala je važan izvor inspiracije za recepte i kuhanje, pa su se na njoj proširili brojni viralni deserti i jela. Analiza viralnih TikTok videa pokazala je da su najpopularniji deserti oni s upečatljivim bojama, zanimljivim teksturama i atraktivnim načinom pripreme, koji savršeno odgovaraju kratkim formatima videa.

Trendovi poput Dubai čokolade

Osim modernih fuzijskih jela poput njujorškog cronuta i japanskih taiyaki korneta, i tradicionalni deserti poput stroopwafela i baklave ostvarili su veliki uspjeh na ovoj platformi. Također, trendovi poput Dubai čokolade dodatno su doprinijeli popularnosti određenih slastica.

20 najpopularnijih poslastica

Inspirisan TikTokom, portal Delish je nedavno objavio listu 20 najpopularnijih poslastica na svijetu:

Pariz, Francuska: Kolačić (Cookie)

Rim, Italija: Sladoled (Gelato)

New York City, Sjedinjene Američke Države: Cronut

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati: Dubai čokolada

Seul, Južna Koreja: Tang Hulu

Tokio, Japan: Mochi

Bangkok, Tajland: Ljepljiva riža s mangom (Mango Sticky Rice)

London, Engleska: Bubble vafli

Istanbul, Turska: Baklava

Barcelona, Španija: Churrosi s čokoladom

Facebook komentari