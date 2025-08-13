Profesionalna čistačica kune se u trik od 40 feninga: ‘Podovi će biti čisti i sjajit će poput onih u hotelima s 5 zvjezdica’

U svakom domu, podovi su površine koje najviše “trpe”: po njima se svakodnevno hoda, često se nešto prolije, zaprlja ili razbije. I premda se često trudimo održavati ih čistima, sjaj poput onog u hotelima s pet zvjezdica čini se kao nedostižan ideal. No, što ako vam kažemo da blistave, mirisne i besprijekorno čiste podove možete postići pomoću nečega što već imate u kuhinji – i to za svega 20-ak centi (oko 40-tak feninga)?

Melissa Browning, profesionalna čistačica s 18 godina iskustva u luksuznim londonskim hotelima – uključujući i poznati The Ritz – otkrila je za Decking Superstore svoje najbolje savjete za čišćenje podova bez tragova, mrlja i ljepljivih ostataka. I pritom je istaknula jednu neobičnu, ali iznimno učinkovitu tajnu – limun.

Manje kemije, više pameti

Melissa je upozorila kako je najčešća pogreška koju primjećuje u privatnim domovima pretjerana upotreba kemikalija.

“Ljudi misle da ako nešto snažno miriši, to znači da je čisto. No, u hotelima s pet zvjezdica ne oslanjamo se na agresivne proizvode – čistimo pametnije”, rekla je Melissa, prenosi britanski Express.

Umjesto skupih sredstava, ona koristi – pola limuna.

Limun je prirodno sredstvo za čišćenje zahvaljujući visokom udjelu limunske kiseline koja djeluje antibakterijski i antiseptički. Osim što je učinkovit na raznim površinama, od daski za rezanje do kuhinjskih radnih ploha, savršeno se uklapa i u rutinu čišćenja podova.

“U kantu za brisanje podova uvijek iscijedim sok od pola svježeg limuna. I to radim godinama. Koristim i malu količinu klasičnog sredstva za čišćenje, ali limun je taj koji razgrađuje masnoće, uklanja neugodne mirise i daje onaj prirodni svjež miris koji ne možete lažirati”, otkrila je.

Čišćenje uz pomoć limuna

Najčešće pogreške

Ovaj trik prvi je put počela primjenjivati dok je radila u hotelima gdje su podne obloge bile izrađene od prirodnih i umjetnih materijala, pri čemu je korištenje jakih kemikalija bilo zabranjeno.

“Menadžeri su mi stalno govorili kako podovi izgledaju sjajno. Ali zapravo, za to je bio zaslužan limun”, otkrila je.

Iako je čistoća primarna, Melissa naglašava da miris prostorije često ostavlja prvi dojam.

“Možete imati savršeno čiste podove, ali ako sve miriši po kemikalijama, cijeli dojam pada u vodu”, upozorila je.

Osim pretjerivanja s kemikalijama, Melissa je izdvojila još jednu učestalu pogrešku – ponovno korištenje prljave vode u različitim prostorijama.

“Prljava voda prenosi bakterije i prljavštinu. Promijenite vodu između soba – treba vam dvije minute, a razlika je golema”, rekla je.

Pet zlatnih pravila

Melissa je kroz godine rada razvila vlastitu formulu za čišćenje koja se pokazala učinkovitom u luksuznim hotelskim smještajnim jedinicama, ali i u malim gradskim stanovima. Njezina pravila su jednostavna:

1. Koristite manje sredstva nego što mislite: “Dovoljna je jedna čepić. Pustite da voda odradi posao”.

2. Uvijek prvo usisajte ili pometite prostor: “Zapanjujuće je koliko ljudi briše pod preko prašine i mrvica”.

3. Mikrofibra je obavezna: “Nema tragova, nema razmazivanja i bolje zadržava prljavštinu od spužvastih mopova”.

4. Dodajte pola limuna: “Prirodno antibakterijski, razgrađuje masnoću i miriši fantastično”.

5. Otvorite prozore: “Svježi zrak pomaže da se podovi brže osuše i miris limuna dulje ostane u prostoru”.

Kako pravilno koristiti limun?

Melissa naglašava da limun treba koristiti s mjerom i nikada ga ne nanositi izravno na podne obloge. Prvo ga, savjetovala je, treba iscijediti u vodu i promiješati. Ako niste sigurni kako će podna površina reagirati, isprobajte na manjem, skrivenom dijelu.

Poželjno je izbjegavati limun na prirodnom kamenu, poput mramora, drvu bez zaštitnog premaza ili mesingu. Također, nikada ga se ne smije miješati s izbjeljivačem, jer kombinacija limunske kiseline i klora može stvoriti toksični plin.

Na većini površina poput keramike, vinila, linoleuma, laminata i drugih zaštićenih podova, limun se može koristiti sigurno, sve dok se nakon čišćenja pod temeljito ispere čistom vodom i obriše do suhog.

“Ljudi prvo osjete miris, a tek onda primijete koliko je prostor čist. Zato, želite li podove koji sjaje i dom koji miriše svježe, zaboravite na agresivne kemikalije. Uzmite limun”, zaključila je, prenosi Express.

Facebook komentari