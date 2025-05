Otvoreno o svojoj životnoj priči: Srpska pjevačica promijenila pol, od Nebojše postala Nataša

Rođena u Beogradu 28. novembra 1982. godine kao Nebojša, ona je pol zvanično promijenila 2007. godine.

Nataša je javno i otvoreno pričala kao je imala strašne periode iza sebe, ali da je uspjela da se izbori i da danas živi kao srećna žena.

Kada je promijenila pol, Nataša je upoznala Esada Maksimovića. Njihova veza započela je nakon njene operacije i promjene pola, a u braku su proveli 12 godina.

Velika tragedija desila se 2. jula 2023. godine kada je njen suprug Esad izvršio samoubistvo skočivši sa terase. Nakon što su se čuli telefonom oko 18h, Esad se ubio skokom sa trećeg sprata. Iako je Hitna pomoć odmah stigla, mogli su samo da proglase smrt.

Pjevačica se ni danas nije oporavila od ovog šoka, dane je provodila na njegovom grobu, dok na društvenim mrežama i dalje deli fotografije svog pokojnog muža.

– Naš odnos je bio savršen, bili smo 12 godina u braku, uskoro bi nam bila 13. godišnjica. Imali smo mnoge planove, a nismo uspeli da ih ostvarimo. Sećam se poslednjih reči koje mi je rekao, nikad ih neću zaboraviti… Rekao je: “Ljubavi, volim te puno, pa i više od toga…” I prekinuo vezu. Tad sam poslednji put čula glas svog supruga – ispričala je pjevačica svojevremeno za domaće medije.

Nataša Maza napravila je profil na popularnom sajtu za odrasle, gdje osobe prodaju svoje intimne fotografije za novac.

– Istina je. Otvorila sam profil na sajtu za odrasle. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim. Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga ne želim da me to određuje ili umanjuje. Svako ko je u mogućnosti može da se pretplati i vidi kakav sadržaj kačim. Nije mi cilj da se obrukam i da tamo budem večno već da se u određenom periodu vratim na muzičku scenu jača nego ikad. Nadaću se da će to biti uskoro i da ćemo se veseliti uz nove pesme koje će proći ne samo u Srbiji nego širom Balkana – rekla je pjevačica za Alo!

Facebook komentari