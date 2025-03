Proizvod skromne Travničanke poharao je Jugoslaviju i proslavio je širom svijeta: I danas je obavezan u našim domovima

Zlata Bartl, poznatija kao “teta Vegeta,” rođena je 20. februara 1920. godine u Dolcu kraj Travnika. Ova briljantna naučnica ostavila je neizbrisiv trag u historiji jugoslovenske industrije hrane, a najpoznatija je po stvaranju jednog od najpopularnijih prehrambenih dodataka – Vegete.

Zlata je odrasla u Bosni i Hercegovini, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Od rane mladosti pokazivala je interes za nauku i obrazovanje, pa je nakon gimnazije upisala Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, gdje je studirala hemiju, fiziku, matematičke i prirodne nauke. Nakon što je završila fakultet, počela je raditi kao profesorica, ali njena prava strast prema istraživanju i nauci tek je dolazila do izražaja, prenosi Dnevno.

Zanimljivo, Zlata je u Zagrebu ostala igrom slučaja, kada zbog snijega nije mogla nastaviti svoj put. Naime, zima je te 1955. bila toliko jaka da se zbog zametenih saobraćajnica Zlata neko vrijeme nije mogla vratiti u Sarajevo. Stoga je počela tražiti posao dok se ne vrati kući. Dok je sjedila u Zagrebu, pronašla je oglas za hemijskog tehničara u Podravki, hrvatskoj fabrici iz Koprivnice, gradića koji je u to vrijeme grcao u krizi. Prijavila se i odmah je bila primljena. I tu počinje nevjerojatna priča o ondašnjem proizvodu koji je proslavio Jugoslaviju širom svijeta.

Godine 1955., Zlata Bartl se zapošljava u Podravci, tada već poznatoj kompaniji iz Koprivnice koja se bavila proizvodnjom prehrambenih proizvoda. Radila je u istraživačkom laboratoriju, gdje je bila zadužena za razvoj novih proizvoda. Upravo ovdje dolazi do njenog najvećeg otkrića – 1959. godine Zlata Bartl i njen tim razvili su Vegetu, univerzalni dodatak jelima. U to vrijeme živjela je u skromnoj fabrici u Koprivnici zajedno s kolegama. S njima je dijelila jedan obrok dnevno. Grad je bio potpuno nerazvijen i siromašan. Vegeta je ubrzo postala globalni fenomen, proizvod koji se koristio u domaćinstvima širom svijeta, od Evrope do Azije i Južne Amerike.

Ovaj dodatak jelima, koji je kombinacija dehidriranog povrća i začina, postao je sinonim za bogatstvo okusa i jednostavnost u kuhanju. Vegeta je ubrzo postala jedan od najuspješnijih proizvoda Podravke, a Zlata Bartl dobila je nadimak “teta Vegeta” zbog svog doprinosa. Iako nije postala bogata od svog izuma, Zlata je bila veoma ponosna na svoj rad, a njena inovacija pomogla je Podravki da postane jedan od vodećih proizvođača hrane u regiji.

Osim što je bila izumiteljica Vegete, Zlata Bartl bila je cijenjena i zbog svog pristupa radu i kolegama. Bila je poznata po svojoj jednostavnosti, skromnosti i iznimnom znanju, ali i ljubavi prema nauci. Njen radni dan često je započinjao rano ujutro, a završavao kasno navečer, uvijek u potrazi za novim idejama i rješenjima.

Kroz svoj život i karijeru ostala je povezana s Bosnom, ali najveći dio života provela je u Hrvatskoj, gdje je ostvarila svoje naučne i profesionalne uspjehe. Preminula je 30. jula 2008. godine u Koprivnici, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u svijetu kulinarstva.

Njeno ime ostaje sinonim za inovaciju i kvalitetu, a Vegeta, njezin najveći izum, i danas se koristi u kuhinjama širom svijeta, kao jedan od najprepoznatljivijih proizvoda s ovih prostora.

