Orhideja vam je na izdisaju? Ne očajavajte, uz ovaj trik pustiće nove listove i grane!

Njeni predivni cvjetovi mogu trajati po tri-četiri mjeseca ako je pravilno tretirate. No, često se desi da uopće ne procvjeta i da brzo propada zbog nepravilne njege.

Evo savjeta kako da vaša orhideja bude zdrava i da prelijepo cvjeta.

Orhideje treba držati u prostoriji s puno prirodnog svjetla, ali nikako na direktnom suncu.

Možda ste već čuli da umjesto zalijevanja možete u saksiju s biljkom staviti tri kockice leda, što je njena idealna mjera s vodom.

Iako je ta voda, koja polako dolazi do korijena, hladna, potpuno je pogrešno zalijevati je na uobičajen način ledenom vodom. Ta voda će prebrzo dospjeti do korijena i „šokirati“ ga, što nikako nije dobro za biljku.

Inače, izbjegavajte obilno zalijevanje ljeti jer to može dovesti do gljivičnih infekcija korijena.

Ako listovi postanu mekani i dobiju žućkaste mrlje, to je znak da je vaša biljka inficirana. U tom slučaju steriliziranim skalpelom odrezujte bolesni dio lista, ali i malo zdravog dijela. Poslije svakog reza sterilizirajte skalpel pa tek onda rezite ostale listove.

Nakon toga biljka je spremna za liječenje. Pospite žličicu cimeta po zemlji u tegli – cimet je prirodni fungicid i moguće je da će pomoći.

Da biste orhideju zaštitili od bolesti i insekata, djelujte preventivno.

U čašu sipajte 200 mililitara vode i dodajte 10 kapi soka od limuna. Zatim uzmite blazinice, ubacite ih u vodu s limunom, ocedite ih i blazinicama prebrišite listove orhideje. Limun će zaštititi orhideje od bolesti, a zahvaljujući vitaminima pomoći i listovima da rastu. Da biste zaštitili biljku, ovaj postupak ponavljajte jednom tjedno, piše Jutarnji.hr.

