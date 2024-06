Ukrajina dobija 50 milijardi dolara

Politički dogovor bio je u središtu prvog dana godišnjeg samita grupe na jugu Italije, kojem je drugu godinu zaredom prisustvovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi HINA.

Mnogi vođe država članica se suočavaju s poteškoćama u vlastitim zemljama, no žele mijenjati stvari na svjetskoj pozornici te odgovoriti na privredne ambicije Kine.

“Ima puno posla, no sigurna sam da ćemo u ova dva dana moći imati razgovore koji će dovesti do konkretnih i mjerljivih rezultata”, rekla je svojim gostima italijanska premijerka Giorgia Meloni na početku njihovih razgovora u luksuznom odmaralištu u južnoj pokrajini Apuliji.

Plan grupe G7 za Ukrajinu temelji se na višegodišnjem zajmu koristeći dio 300 milijardi dolara zaplijenjenih ruskih sredstava.

Tehničke pojedinosti će biti finalizirane u narednim sedmicama, rekao je diplomatski izvor iz grupe za Reuters. Izvor, koji je htio ostati anoniman, kazao je da će dodatna sredstva pristići do kraja ove godine.

Viši američki zvaničnik je rekao da su Sjedinjene Američke Države pristale same osigurati do 50 milijardi dolara, no da bi se taj iznos značajno mogao smanjiti jer su i druge zemlje najavile svoje učestvovanje.

Svrha dogovora je bila da on može izdržati više godina nezavisno od toga ko je na vlasti u svakoj od zemalja članica grupe G7,prenose Vijesti

Vođe su također izrazili svoju zabrinutost zbog situacije na izraelsko-libanonskoj granici te pozdravili američke napore da se u Pojasu Gaze osigura primirje, prema nacrtu izjave koja će biti objavljena nakon samita.

Također, pozvali su Izrael da se suzdrži od sveobuhvatne ofenzive na grad Rafah na jugu Gaze “u skladu s njihovim obvezama prema međunarodnom pravu”.

Zapadne zemlje su također jednoglasne kada je riječ o njihovoj zabrinutosti zbog prekomjernog kineskog industrijskog kapaciteta, za koji tvrde da remeti globalna tržišta, a saglasne su i po pitanju pomaganja afričkim državama da razviju vlastite privrede, rekli su diplomati.

Facebook komentari