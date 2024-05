Muškarac (28) probao egzotično voće od kog su mu USTA IZGORJELA – Strahuje od trajnih ožiljaka

Britanski turista dugo će pamtiti odmor u Meksiku, gdje je kupio egzotičnu voćku, a nakon toga zadobio teške opekotine po licu.

Tomas Harold Votson (28) je uživao u lepotama Kampeče, na zapadnom delu poluostrva Jukatan, kada je odlučio da obiđe lokalnu pijacu. Tamo je kupio indijski orah u tvrdoj ljusci, ne znajući da mu preti opasnost.

Ako niste upoznati, indijski orah raste na drveću, a obložen je žutom ili crvenkastom ljuskom (u zavisnosti od sorte).

Obično se ne prodaje u ljusci, jer ona sadrži toksična ulja koje mogu izazvati opekotine u dodiru sa kožom.

– Šetao sam i počeo da jedem kupljene voćke. Zagrizao sam ljusku i momentalno osjetio da mi usta gore – kazao je Britanac rodom iz Lutona.

Tek nakon pretrage na Guglu saznao je da radnici koji ljušte indijski orah mogu zadobiti opekotine na rukama.

Sutradan se probudio s bolovima, a primijetio je da nema pigment na šakama, gdje je došao u kontakt sa voćnom kiselinom.

Savjetovano mu je da poseti bolnicu, ali nije otišao – plašeći se računa za zdravstvenu njegu.

