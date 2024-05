Student porijeklom iz BiH rasplakao svijet govorom na američkoj maturi: Upravo sam sahranio oca

On je diplomirao kao najbolji u svojoj generaciji u srednjoj školi Early College u Carrollton-Farmers Branch Independent School District. Njegov otac Miralem, koji je iz Gračanice, preminuo je od raka nekoliko dana ranije.

Dženaza je održana samo nekoliko sati prije nego što je održao govor na ceromoniji. Cipele su mu i dalje bile blatnjave od dženaze dok se obraćao prisutnima, a njegov govor je kroz nekoliko dana postao viralan na društvenim mrežama.

“Ne mogu da stojim ovdje i pretvaram se da želim da držim ovaj govor. Ali ne mogu da odbacim nešto za što je toliko naporno radio moj otac za mene. Zato ću ići na koledž. Idem da provedem svaki sat svakog dana radeći koliko mogu da postignem sve svoje ciljeve jer je to ono što je on želio i ja ću to učiniti za njega”, rekao je, između ostalog, Hadžić u svom obraćanju.Hadžić je za FOX 4 objasnio da mu je priprema i govorenje iz srca pomoglo da se nosi sa mješavinom emocija koje je doživljavao.

“Otišao sam na sahranu, vratio sam se u školu i morao sam da održim govor. Bio sam uplašen. Išao sam na očevu sahranu neposredno prije govora. Nisam mogao samo da čitam ono što sam napisao ranije jer se u međuvremenu dogodilo mnogo toga. I tako sam izašao na binu. Počeo sam čitati tekst i kada sam došao do dijela o ocu, više nisam mogao samo da čitam napisano. Morao sam da pričam o svom iskustvu i morao sam da pričam iz srca”, kazao je ovaj maturant.

Hadžićeve snažne riječi izmamile su reakcije u publici. Za smrt njegova oca znalo je samo nekoliko njegovih najbližih prijatelja. Većina ljudi nije znala kroz šta on prolazi.

“Ustao sam. Rekao sam svoj govor. Pogledao sam u publiku i nisam očekivao da ću vidjeti toliko ljudi kako plaču”, dodaje Alem.

Njegov govor prenijeli su brojni svjetski mediji poput CNN-a i magazina People.

Hadžić se nada da je njegov govor svima bio dobar podsjetnik da drže svoje najmilije blizu sebe.

Na jesen će se upisati na Univerzitet Teksas u Austinu da studira hemijsko inženjerstvo, prenosi Novi.

