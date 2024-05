TRAGIČAN KRAJ DUGE POTRAGE U IRANU: Poginuo iranski predsjednik i svi putnici u helikopteru

Nakon više od 10 sati potrage, iz Irana su stigle informacije da je pronađan helikopter s predsjednikom Ebrahimom Raisijem, ali da nema preživjelih.

FILE PHOTO: Iranian President Ebrahim Raisi gives a speech during the 45th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, February 11, 2024. Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo