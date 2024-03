Julija Navaljna srceparajućim riječima se oprostila od supruga Alekseja: Hvala ti za 26 godina apsolutne sreće, ne znam kako da živim bez tebe

Julija Navaljna, supruga Alekseja Navaljnog, nije prisustvovala sahrani svog supruga u Moskvi, koji je pokopan dvije sedmice nakon smrti u zatvoru.

Navaljna je van Rusije zbog čega nije prisustvovala sahrani. Na platformi X objavila je emotivnu posvetu suprugu i još emotivniji video. Zahvalila se Alekseju na “26 godina apsolutne sreće, čak i tokom posljednje tri godine”.

– Za ljubav, što si me uvijek podržavao, što si me zasmijavao čak i iz zatvora, što si uvijek mislio na mene. Ne znam kako da živim bez tebe, ali pokušat ću da budeš sretan zbog mene i ponosan na mene. Ne znam da li mogu ili ne, ali pokušat ću. Sigurno ćemo se sresti jednog dana. Imam toliko neispričanih priča za tebe, a imam i toliko pjesama sačuvanih za tebe na telefonu, glupih i smiješnih, generalno, da budem iskrena, strašnih pjesama, ali one su o nama, i zaista sam htjela da ti ih pustim. I stvarno sam željela da gledam kako ih slušaš, smiješ se, a onda me grliš. Voljet ću te zauvijek. Počivaj u miru – napisala je Julija Navaljna. prenosi Avaz

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

