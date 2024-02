Dva doktora objasnila koliko često treba mijenjati čarape i zašto je to tako važno

Čiste čarape pomažu u održavanju higijene stopala, sprječavaju gljivične ili bakterijske infekcije i održavaju stopala svježim, a prljave čarape imaju suprotan učinak.Nošenje prljavih čarapa može uzrokovati niz problema:

Infekcije – Svi mikroorganizmi u prljavim čarapama ne uzrokuju samo neprijatan miris, već i infekcije, kaže dr. Sung. Bakterije, poput stafilokoka i gljivica vole toplo, vlažno stanje prljavih čarapa i razvijaju se u takvom okruženju. Bakterije i gljivice mogu uzrokovati infekcije, od gljivičnih, poput atletskog stopala, do bakterijskih infekcija, rekao je doktor za portal The Healthy.Problemi s kožom – Održavanje vlage, znoja i bakterija zarobljenih na koži može izazvati iritaciju ili čak oštetiti kožu na stopalima, kaže dr. Petrillo. To može uzrokovati ili pogoršati stanja poput osipa, ekcema, dermatitisa i otvorenih rana, prenosi portal The Healthy.

Pogoršane alergije – Prisutnost prljavštine, prašine ili alergena u čarapama može izazvati alergijske reakcije ili osjetljivost kože, piše Dom i dizajn. Koliko često treba mijenjati čarape?

Jednom dnevno obično je dovoljno, kažu stručnjaci. Dodaju da učestalost mijenjanja čarapa ovisi od vašeg tijela (koliko se znojite tokom prosječnog dana i vaše osjetljivosti na infekcije) i vaše aktivnosti (rad u uredu razlikuje se od odlaska u teretanu),pise Radiosarajevo

“Ako radite bilo šta što uzrokuje prekomjerno znojenje, možda ćete morati promijeniti čarape više od jednom dnevno kako biste održali čistoću i spriječili neugodne pojave”, kaže dr. Sung.

Facebook komentari