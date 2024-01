Švedska u strahu: Panika nakon dramatičnog upozorenja o ratu, nacionalna linija za pomoć se užarila

Ministar civilne obrane Švedske Carl-Oskar Bohlin i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Kraljevine Švedske general Per Micael Bydén rekli su da bi u Švedskoj moglo biti rata te da se svi Šveđani trebaju pripremiti za tu mogućnost, piše BBC.

Sweden flag and various weapons in red blood. Concept for terror attack or military operations with lethal outcome. Gun trafficking,Image: 808425927, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia