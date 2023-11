Pucano na konvoj Mahmouda Abbasa, ubijen tjelohranitelj?

Jedan od Abbasovih tjelohranitelja ubijen je iz vatrenog oružja, a odgovornost za napad je preuzela organizacija pod nazivom “Sinovi Abu Jandala”.

#BREAKING ⚡️ ????????An attempt was made to assassinate Palestinian President Mahmoud Abbas. pic.twitter.com/WSmAwh3oUn

— UKR REPORT (@UKR_Report) November 7, 2023