Svjetska banka upozorava: Rat u Ukrajini i Gazi mogao bi izazvati skok cijena nafte od 75 posto

Svjetska banka upozorila je da bi rat Izraela i Hamasa mogao dovesti do oštrog skoka cijena nafte, što bi se potencijalno pridružilo ratu u Ukrajini i izazvalo “dvostruki energetski šok” za globalnu ekonomiju po prvi put u desetljećima.

A Palestinian carries a child casualty at the site of an Israeli strike on a house, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, October 24, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa