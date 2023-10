Evropa pod opsadom stjenica, sada su stigle i u BiH, stručnjaci upozoravaju: Opasne su i štetne!

Nakon što je u Francuskoj, Britaniji, pa čak i Hrvatskoj primijećena najezda stjenica (na aerodromima, u autobusima, vozovima, stanicama..) opravdano je zavladao strah i kod naših građana.

Tim povodom redakcija Raporta kontaktirala je kompaniju za sanitarnu i ekološku zaštitu “Sanacija 3D” koji su nam kazali da bh. građani imaju itekako razloga za biti zabrinuti.

Naime, direktor kompanije Samir Siručić potvrdio je za naš portal da su se stjenice već uveliko pojavile i u BiH!

Riječ je o veoma štetnim i opasnim insektima kojima su glavni izvor hrane ljudi – hrane se ljudskom krvlju! Nakon njihovog ugriza obično se javljaju otekline i svrbež.

– Sve više dobijamo pozive za intervencijama zbog pojave stjenica. Mjesta na kojima žive nisu nužno prljava. Mogu se naći i u hotelima sa 5 zvjezdica, u hostelima, apartmanima, aerodromima, ostalim prevoznim sredstvima. Ukoliko se u hotelima ne pregledaju sobe nakon svakog gosta, a ostane samo jedna “trudna” ženka, nastaje problem kojeg je teško riješiti – pojasnio nam je Siručić.

Kazao je da stjenice najčešće napadaju noću i da najčešće grizu po gležnjevima, licu, rukama i vratu, odnosno dijelovima tijela koji su nerijetko otkriveni dok spavamo.

– Prilikom ugriza stjenice otpuštaju anestetik koji sprječava zgrušavanje krvi zbog čega ponekad ljudi ne znaju da je došlo do ugriza. Svojim usnim aparatom stjenice bodu žrtvu i sisaju krv u prosjeku pet minuta, nakon čega se vraćaju u svoja skrovišta u kojima ostaju dok ponovo ne ogladne. Mnogi primijete ugrize tek idući dan, pa čak i tek nakon nekoliko dana nakon što mjesta uboda oteknu i javi se svrbež.

Prenose se vrlo lako, u koferima, ruksacima, odjeći… Najčešći prenosnici su turisti – kazao je.

Ukoliko primijetite otekline i svrbež, savjetuje da odmah provjerite posteljinu u kojoj spavate.

– Ako na njoj primijetite crvene tačke, a ispod madraca male crne tačke (njihov izmet) onda imate problem sa stjenicama – pojašnjava direktor sanitarne kompanije.

Na pitanje kako ih se riješiti, govori da je to jedino moguće ako potražite pomoć profesionalaca koji će izvršiti dezinsekciju vašeg prostora.

– Dezinsekcija stjenica je kompleksan postupak koji započinje čišćenjem mjesta u kom su se nastanile, nakon čega se radi tretman insekticidom. Dezinsekcija se mora ponoviti nakon 20-tak dana da bi se problem riješio – govori.

Stjenice mogu i više godina preživjeti bez hrane. Mogu preživjeti na temperaturama od -23 do + 45 stepeni C. Jedna ženka, u povoljnim uslovima, može proizvesti stotine hiljada jajašcadi za šest mjeseci. Društveno su vrlo aktivne. Kada odrastu mogu dostići veličinu do pola centimetra, a inače su jedva vidljive ljudskom oku. Privlači ih toplina tijela pa se najčešće nalaze na spojevima drveta i tkanine (kreveti, kauči, fotelje stolice i sl.).

