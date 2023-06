Stravično: Nožem napao šestoro male djece u parku

Isti izvori rekli su agenciji France-press da je muškarac naoružan nožem napao grupu djece u parku nedaleko od jezera.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin objavio je na Twitteru da je napadač uhapšen, zahvaljujući brzom reagovanju bezbjednosnih snaga, prenosi Srna.

#Breaking: Just in – Reports of an mass stabbing attack at a park in #Annecy, #France, reports that the suspect wore a tulband on his head injuring at least 8 minors with 2 minors critically injured being airlifted, the school had an outdoors event taking the children to the… pic.twitter.com/wWzLyE63XQ

