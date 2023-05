Lukašenko: Neću umrijeti momci, dugo ćete se patiti sa mnom

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko tokom sjednice Vlade održane u utorak izjavio je da se tokom posljednjih par dana nije pojavljivao u javnosti zbog bolesti te je članove Vlade uvjeravao da nije ništa ozbiljno.

Lukašenko je izjavio da sigurno neće umrijeti.

– U svim sam smjerovima dao upute… bacite se na posao. Inače, ljudi, neću nikoga štediti. I ako neko misli da ću umrijeti, neka ne brine – poručio je članovima Vlade.

Javnu raspravu o svom zdravlju tada je nazvao “ispraznim raspravama na Telegram kanalima”.

– Adenovirus ili šta je to bilo? Adenovirus. Ništa…liječi tri dana. Ali kako nisam imao priliku ozdraviti, nakupilo se svega. Zato neću umrijeti, momci. Dugo ćete se patiti s mnom – izjavio predsjednik Bjelorusije.

"And if someone thinks I'm about to die – calm down. You will suffer with me for a very long time" – Lukashenko is back into action. pic.twitter.com/CjV7pLE6oV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 23, 2023