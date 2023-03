Stoltenberg čestitao ulazak Finske u NATO

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg čestitao je Finskoj završeni proces ulaska ove zemlje u NATO i poručio da se nada brzom ulasku Švedske u “NATO porodicu”.

Historijska prilika

Stoltenberg je poručio da pozdravlja glasanje Velike narodne skupštine Turske za ratifikaciju članstva Finske u NATO-u.

– Svih 30 NATO saveznika je sada ratificiralo protokol o pristupanju. Upravo sam razgovarao s predsjednikom Saulijem Niinistom da mu čestitam ovu historijsku priliku. Finska će se formalno pridružiti Alijansi u narednim danima. Njihovo članstvo će Finsku učiniti sigurnijom, a NATO jačim. Finska ima veoma sposobne snage. Unapređuje sposobnosti i jake demokratske institucije. Dakle, Finska će donijeti mnogo za Alijansu – rekao je.

#Finland ???????? will formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden ???????? as a full member of the NATO family as soon as possible.

—@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023