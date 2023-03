Drama u Njemačkoj: Automobilom uletio među pješake na aerodromu

Nepoznati muškarac je automobilom uletio među pješake u parking garaži na njemačkom aerodromu Кeln-Bon na zapadu zemlje pri čemu je nekoliko osoba povrijeđeno.

Kako je saopćila tamošnja policija, muškarac je također udario u nekoliko automobila, prenosi DW.

Policija je saopćila da postoje indicije da muškarac ima problema sa mentalnim zdravljem, pišu Vijesti.ba.

BREAKING: Man drives into people at regional airport in Germany, according to media reports.

