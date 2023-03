MAŠINOVOĐA VOZA SMRTI U GRČKOJ URADIO NEŠTO ČUDNO PRED STRAŠNU NESREĆU: Ljudi ne mogu da vjeruju

Dok Grčka gori u protestima zbog stravičnog sudara vozova u Tempi kod Larise, u kojem je život izgubilo više od 55 ljudi, na vidjelo izlaze nove informacije o okolnostima pod kojima je došlo do tragedije.

Prema navodima grčkih medija, mašinovođa putničkog voza IC 62 pozvao je svog kolegu nekoliko minuta uoči sudara.

Naime, mašinovođa je počeo da sumnja da se nalazi na pogrešnom kolosjeku. Zato je pozvao svog kolegu, koji obično vozi teretne vozove, da ga upita da nije slučajno za komandama voza 63503. Vjeruje se da je mašinovođa IC 62 primetio da se nešto čudno događa na linijama, i htio je da se konsultuje sa kolegom kako bi spriječio da dođe do sudara.

Međutim, kolega mu je rekao da nije na dužnosti i da nije za komandama teretnog voza.

Istovremeno, gnjev i negodovanje izazvala su otkrića o nedostatku obuke šefa stanice u Larisi, jer 59-godišnjak navodno nije znao da upravlja signalnom tablom.

Kako kažu ljudi, koji su godinama radili na ovoj pruzi, pozicija šefa stanice zahtjeva odlično poznavanje sistema upravljanja signalizacijom. Nažalost, novi šef stanice, koji je na toj poziciji bio svega mjesec dana, pored lošeg rukovanja blokadom trake, nije imao znanje, ali ni obuku da upravlja signalnom tablom i ispravi svoju grešku.

Mogućnost da je 57 ljudi stradalo u nesreći izazvanoj nestručnošću i nesmotrenošću šefa stanice sve je vjerovatnija. Šta više, snimci razgovora sa mašinovođom, bravarom, i kolegom iz stanice u Nei Poriju jasno ukazuju na to da šef stanice nije imao dovoljno iskustva da se nađe sa komandnom tablom.

Činjenica da je tumačio signalne komande, iako nije bio dovoljno obučen i stručan, kao i to da je ostavljen da bude sam u kritičnom trenutku kobne večer 28. februara, bio je recept za katastrofu. Ova tragedija je mogla da bude izbegnuta pukom srećom, koja je očigledno okrenula leđa putnicima voza, koji su život izgubili u nesreći.

Uzvik “Aman!” šefa stanice u Larisi Vasilisa Samarasa može se čuti u njegovom razgovoru sa Centrom za kontrolu saobraćaja OSE. Njegov usklik očaja je istovremeno i dokaz konfuzije u kojoj se nalazio, ali i dokaz da nije svjestan u čemu se našao.

Potom su uslijedili snimci razgovora iz kancelarije u Larisi u vrijeme nesreće i izvinjenje Vasilisa Samarasa istražitelju.

Naime, Samaras je bio poprilično siguran da je voz IC 62 prebacio na kolosjek koji vodi uzbrdo ka Solunu, čak i kada je obaviješten da je došlo do čeonog sudara sa teretnim vozom koji je išao ka Atini.

Sve to se moglo čuti u razgovorima koje su šefovi stanice imali sa kontrolorom saobraćaj u Atini kobne noći. Naime, budući da Grčka ne posjeduje elektronski sistem praćenja, kontrolor ne može elektronski da prati kretanje vozova, već mora da se oslanja na informacije koje mu daju šefovi stanice.

U utorak 28. februara u 23:05, šef stanice u Nei Poriju je pozvao kolegu Vasilisa Samarasa u Larisi. U to vrijeme je IC 62 već trebalo da bude blizu Soluna, ali je zbog tehničkih problema došlo do zastoja u stanici Paleofarsalo.

Tada ništa nije slutilo da će doći do kobnog sudara.

U 23:24, tri minuta nakon sudara, šefa stanice obavještavaju iz Atine da postoji problem sa napajanjem pruge, što je očigledno bila posljedica sudara.

U 23:27, kontrolor poziva šefa u Larisi ponovo zbog problema sa napajanjem, ne znajući da je došlo do sudara vozova.

U 23:41 kontrolora Vatrogasna služba obavještava da je došlo do sudara putničkog i teretnog voza. On potom poziva šefa stanice u Larisi koji, odmah na početku razgovora, govori da je obavješten o nesreći, ali je on imao “prve inicijalne informacije”, a to je da je voz izletio iz šina.

Kontrolor ga pita da li je voz bio na pravom kolosjeku, a šef stanice potom uzvnike “Aman!” i uverava da je voz poslao pravim kolosekom ka Solunu.

Šest minuta kasnije, u 23:47 kontrolor ponovo poziva šefa stanice i govori mu da je došlo do sudara kod Tempija i pita Samarasa kojim kolosekom je prošao IC 62. Samaras uporno tvrdi da je usmjerio voz na pravi kolosjek, ali tada prvi put, vidno iznerviran, tvrdi da je tokom dana imao problema sa skretnicama.

U 23:57 kontrolor ponovo pita šefa stanice u Larisi kojim kolosjekom je krenuo IC 62, a Samaras potom počinje da objašnjava kako je tokom cijelog dana bilo problema sa skretnicama, a da je on došao u noćnu smjenu. Grčki mediji pišu da je ovo dokaz da Samaras nije htio da prizna svoju fatalnu grešku – da je poslao voz na direktan čeoni sudar sa teretnim vozom.

U 00:06 šef stanice u Nei Poriju poziva Samarasa u šoku i jedva suzdržavajući bijes ga pita “Zašto?”. Samaras je odgovorio: “Ne znam, ne znam, šta god da ti kažem lagao bih”.

U 00:21 kontrolor saobraćaja ponovo je pozvao Samarasa i upitao ga: Pokazao ti je kolosjek uzbrdo, da? Samaras je odgovorio potvrdno.

Podsjetimo, do sudara putničkog voza koji je išao iz Atine za Solun i teretnog voza koji je išao u pravcu Atine došlo je 28. februara u 23.21 čas. U nesreći je stradalo 57 ljudi. U vozu su bili uglavnom mladi, učenici i studenti koji su se vraćali u Solun nakon praznika.

Šef stanice u Larisi uhapšen je jutro nakon nesreće i nalazi se u pritvoru. On se tereti za više teških krivičnih djela, piše Telegraf.

Facebook komentari