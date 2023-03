Publika se smijala Lavrovu zbog izjave o Ukrajini, pogledajte njegovu reakciju

Lavrov je kazao da rat, “koji su pokušali zaustaviti”, pokrenut je protiv Rusije koristeći Ukrajinu. Ova izjava izazvala je glasan smijeh u publici. prenosi n1

Ruski šef diplomatije je na kratko stao, ali se ubrzo snašao i nastavio sa svojim govorom.

Pogledajte kako je sve izgledalo.

Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”

The audience laughs at him.

pic.twitter.com/7ia9YVZGP6

— max seddon (@maxseddon) March 3, 2023