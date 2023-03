Spasilačke ekipe i dalje pretražuju vagone, grčki željezničari nastavili štrajk

Spasilačka misija ostaje i danas na mjestu nesreće, ali sve je manje nade da još ima preživjelih. Veliki broj putnika u vozu bili su studenti, koji su se vraćali u Solun posle produženog vikenda. Željezničari u Grčkoj i danas nastavljaju štrajk.

Novinarka Ivana Apostolu, koja se javila iz Atine, kaže da je prema posljednjim informacijama 57 osoba izgubilo život u sudaru dva voza, 48 ljudi je u bolnici od toga šestoro je teško povređeno, a 56 putnika se vodi kao nestalo.

„Ono što je najgore je što se ne zna koliko je zaista putnika bilo u vozu. Brojka od 350 je ono što kruži u medijima, ali u posljednjoj stanici u Larisi tada kada je voz prolazio bilo je poslije 22 sata kada je biletarnica bila zatvorena. Tako da se ne zna koliko je ljudi tada ušlo, odnosno izašlo iz voza i zbog toga je broj nestalih nešto što se svakodnevno mijenja“, navodi Apsotolu za RTS.

Ističe da je najtužnije to što je toliko mladih izgubilo život.

„Ono što se svi pitaju je zašto se nesreća dogodila i zašto ovo nije moglo da se izbjegne ranije, jer su se sve ove stvari već godinama znale i zašto je ovo morao da bude trenutak kada se svi zapitamo šta je ono što smo mogli da uradimo da do ovoga ne dođe“, ističe Apostolu.

Jučer je organizovan 24-časovni štrajk željezničara u Grčkoj, a Apostolu kaže da će biti nastavljen i danas.

„Saobraćaj jeste paralisan, jer su zaustavljene sve vozne linije, ali ljudi nisu burno reagovali, jer je jučerašnji dan žalosti bio posvećen svim žrtvama i željezničari su željeli da na neki način skrenu pažnju na sve probleme koje imaju“, dodaje.

Ukazuje da je cilj današnjeg štrajka da se na jednom mjestu skupe sva pitanja koja su udruženja željeznica imala sve ove godine i pošalju nadležnim institucijama, kao i da će zatražiti da se zakaže hitan sastanak slijedeće sedmice.

„Nakon toga željezničari su najavili da će organizovati veliku konferenciju za medije gdje će skrenuti pažnju na sve ono što su godinama govorili, ukazivali i na ono što su im nadležne institucije rekle da će učiniti tačku po tačku u narednom periodu“, kaže Apostolu.

Šef stanice u Larisi je uhapšen, a Apostolu navodi da je istraga i dalje u toku, a da je do sada poznato da je on usmjerio voz koji se kretao kolosekom Atina–Solun u kolosek na kojem se već nalazio voz koji se kretao iz Soluna.

„Vozovi su dvadesetak kilometara znali da se kreću istim kolosijekom. Kako je istraga još u toku dolazi se do novih činjenica. Jučer je naglašeno da iako se mislilo da signalizacija nije radila i da šef stanice nije mogao da zna da se vozovi kreću u istim kolosijecima, da je ipak postojala kontrolna tabla gde je posljednjih pet kilometara to mogao da vidi. To je splet okolnosti, a da bi se dobila konačna slika treba da se uradi temeljna istraga“, rekla je Apostolu za RTS.

Sve manje nade da u smrskanim vagonima ima preživjelih

Spasilačke ekipe i danas su na licu mjesta, iako kako kažu sve je manje nade da u smrskanim vagonima ima preživjelih.

Traže se i odgovorni za najveću željezničku nesreću u Grčkoj, a šef stanice u Larisi koji je uhapšen odmah nakon sudara juče je saslušan.

Izveden je pred istražnog sudiju, a njegov advokat rekao je da on prihvata odgovornost, ali da je važno vidjeti ko su sve krivci za ovu tragediju.

„Važno je da ne propustimo da vidimo šumu od drveća, a ovde postoji ‘šuma’ odgovornosti. Vjerujem da će pravda veoma dobro obaviti svoj posao“, istakao je advokat šefa željezničke stanice u Larisi.

Imenovan je i novi ministar saobraćaja u Grčkoj, nakon što je dosadašnji podnio ostavku nakon nesreće. Jorgos Gerapetrit, tokom preuzimanja dužnosti, poručio je da svoj mandat počinje zadatkom da istraži najtežu željezničku nesreću u zemlji, da modernizuje željeznički sistem i unaprijedi bezbjednost putovanja vozom.

„Pošto se suočavamo sa pravom tragedijom, želim, pre svega, da se izvinim porodicama poginulih i iskreno želim da ih pogledam u oči i kažem da će se ovaj težak i mučan posao nastaviti dok se ne završi. Sve će biti ispitano“, dodao je novi ministar, pišu Vijesti.ba.

