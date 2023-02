“Prije godinu dana, predsjednik Putin je mislio da će brzo zauzeti Kijev“, stoji u objavi na službenom profilu američkog predsjednika, pišu Vijesti.

“A onda je upoznao hrabrost Ukrajinaca i željeznu volju nacija diljem svijeta“, stoji u Bidenovoj objavi.

One year ago, President Putin thought he would swiftly take Kyiv.

Then he met the bravery of Ukraine and the iron will of nations everywhere.

