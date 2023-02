POSLIJE TURSKE, NESREĆE SE NIŽU I U TADŽIKISTANU! Prvi snimci tragedije – panika, haos i plač spašenog djeteta

Serija snažnih zemljotresa koji su rano jutros pogodili Centralnu Aziju izazvali su oštećenja i sudeći prema snimcima koji su se pojavili i prve žrtve.

Na jednom od objavljenih snimaka iz Tadžikistana vidi se akcija spasavanja, kada spasioci iz ruševina izvlačem malu bebu.

Get well soon Tajikistan ???????? God help you #Tacikistan #earthquake pic.twitter.com/3QIO9qNziM

— KASİDE (@zakkumec) February 23, 2023