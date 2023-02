Video sirijskog čuda koje je obišlo svijet: ‘Nour, ne boj se, tata je ovdje! Pogledaj me, razgovaraj sa mnom…‘

Nakon razornih potresa koji su u ponedjeljak pogodili Tursku i Siriju traje grozničava potraga za preživjelima. No nade je sve manje jer su se srušili čitave zgrade i teško je doći do onih zarobljenih ispod ruševina, piše Jutarnji.

Ipak, još ponekad stigne vijest o sretnom spašavanju. Takva je i ona pristigla iz sirijskog grada Jindiresa, sjeverno od Alepa, gdje su spasioci iz urušene zgrade izvukli djevojčicu Nour.

Među spasiocima je i djevojčicin otac i dok je otkopavaju, ohrabruju je da pogleda svoga tatu i da se drži jer spas je nadohvat ruke.

– Nour, ne boj se, tata je ovdje. Pogledaj ga, razgovaraj sa svojim tatom – govore djevojčici stiješnjenjoj među betonskim blokovima.

Pogledajte potresni video:

⚠️Distressing scenes: Rescuers in Syria's Jindires town of Afrin are pulling out a child under the rubble brought down by Monday's powerful 7.8 magnitude earthquake. pic.twitter.com/FQyeX3dau8

— Kurdistan 24 English (@K24English) February 7, 2023