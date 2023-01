Poznati youtuber MrBeast omogućio da 1.000 slijepih ljudi progledaju: POGLEDAJTE NJIHOVE REAKCIJE

On je to u subotu objavio u svom videosnimku na YouTubeu rekavši “Liječimo sljepilo 1.000 ljudi”, a snimak je za 24 sata dostigao više od 32 miliona pregleda, a do danas ima više od 40 miliona.

Videosnimak sadrži dirljive trenutke prije i poslije, nakon što pacijenti progledaju jasnim vidom nakon operacija u Jacksonvilleu na Floridi.

Mr Beast, pravog imena Jimmy Donaldson, je operacije izveo u saradnji sa ljekarom, koji inače radi na pružanju besplatnih operacija katarakte za neosigurane pacijente. Donaldson ga je nazvao i predložio ideju koju su i realizovali. Doktor je na kraju imao i po 40 operacija dnevno.

“Pola svih sljepoća na svijetu su ljudi kojima je potrebna 10-minutna operacija”, objasnio je ljekar navodeći da je katarakta čest uzročnik sljepila, da nije komplikovana operacija, ali da ljudi nažalost to ne mogu priuštiti.

S prikupljanjem pacijenata su počeli tako što su pozivali beskućnike i različite klinike koje bi im davale spiskove pacijenata. Doktor je kazao da su mnogi bili u nevjerici da će ih neko zapravo spasiti od sljepoće.

S obzirom na ogromnu količinu toksičnog sadržaja na društvenim mrežama koje plasiraju influenseri, ponašanje ovog youtubera ističe se kao rijetko pozitivan primjer.

