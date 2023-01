PRVI SNIMCI NAKON TERORISTIČKOG NAPADA U JERUSALIMU: Napadač usmrtio sedam osoba kod sinagoge, policija ga UPUCALA (VIDEO)

Još najmanje deset osoba povređeno je prilikom napada, prenosi Jerusalem post.

Na društvenim mrežama ubrzo su objavljeni snimci sa lica mesta, na kojima se mogu videti desetine patrolnih automobila, te da je na ulici u blizini mesta gde je izvršen teroristički napad opšti haos.

#BREAKING: At Least 7 Dead, Others Seriously Wounded, Including Children, In Jerusalem Shooting Attack. #BreakingNews pic.twitter.com/ZSy3BAoGxD

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) January 27, 2023