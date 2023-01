“ANA JE SMIRIVALA BRAJANA , ONA GA JE I PROMIJENILA” Sestra nestale Beograđanke otkrila detalje njihovog TURBULENTNOG odnosa

Aleksandra je imala dobar odnos sa zetom, koji je uhapšen zbog ometanja istrage u slučaju nestanka njegove supruge.

Ona je u junu 2022. godine pisala sudiju Vudloku u kome tvrdi da je Brajan bio privržen prodici.

– Ja sam Aleksandra Dimitrijević. Brajan Volš je moj zet. Brajana poznajem skoro deceniju. Ovo pismo je dokaz da Brajan Volš nastavlja da kontinuirano pruža podršku svojoj zajedinici i porodici – napisala je Aleksandra.

Ona je sudiji Vudloku predočila nekoliko primera, među kojima je pomoć koju je pružio njenoj majci, koja je u decembru 2021. imala zdravstveni problem.

Kako kaže, upravo je njegovo prisustvo u kući i reakcija spasila život Milanki Ljubičić.

– On je takođe bio uz nju tokom oporavka zajedno sa drugim članovima porodice. Bio je pun saosećanja, strpljenja i pružao je podršku svima u porodici tokom tog teškog perioda. Takođe, provela sam nekoliko nedelja u njihovom domu u Kohasetu. Videla sam kako brine o našoj majci, svojoj majci, o njihova tri sina (sinovima Ane i Brajana Volša), i sve vreme pruža podršku mojoj sestri tokom obavljanja poslovnih obaveza – dodala je Aleksandra.

Ona u pismu moli sudiju da Brajan Volš, njegovo troje dece i supruga ostanu zajedno.

– Brajan je veoma privržen svojoj porodici. Oduvek sam volela Brajana. On se razvio kao osoba. On pripisuje ovu promenu školi liderstva i kaže da bez hapšenja i podrške moje sestre, ne bi imao hrabrosti ni snage da promeni svoj život, zato što promena može da bude vrlo bolna. Govorio je da je fokusiran na pravljenje pozitivnih rezultata koji utiču i na sve oko njega svakoga dana i verujem da je to istina, a takođe sam i videla te pozitivne promene – napisala je sestra Ane Volš.

– Hvala Vam što uzimate ovo pismo u razmatranje. Tu sam ako je potrebno da potvrdim činjenice navedene u pismu – dodala je.

Podsetimo, nestanak Ane Volš (39), majke troje dece, istovremeno su prijavili i njen muž i poslodavac u sredu, tri dana nakon što je navodno poslednji put viđena.

Članovi porodice poslednji put su je videli oko 4 sata ujutru 1. januara, kada je trebalo da ode na aerodrom “Logan” u Bostonu, odakle je hvatala let za Vašington, u kome radi u agenciji za nekretnine.

Ona, međutim, nije stigla do aerodroma, a lokalni šef policije je rekao da nemaju ni potvrdu da je ušla u vozilo kojim je trebalo da ide do aerodroma.

Brajan Volš je u ponedeljak uhapšen zbog osnovane sumnje da je lagao istražitelje i određena mu je kaucija od pola miliona dolara, a on je negirao krivicu, prenosi SD.

