Zelenski: Neće biti trećeg svjetskog rata, ovo nije trilogija

Američki glumac Sean Penn je predstavio ukrajinskog komičara koji je postao političar. Oskarovac se prethodno sastao sa Zelenskim u Kijevu i poklonio mu svoj kipić Oscara, tražeći od predsjednika da ga vrati kada rat završi, pišu Vijesti.

Zelenski je holivudskoj publici rekao da “rat u Ukrajini još nije gotov, ali da se plima okreće i da je već jasno tko će pobijediti”, što je izazvalo aplauz okupljenih.

“Pred nama su još bitke i suze. Ali sada vam mogu reći tko je bio najbolji u prethodnoj godini – vi u slobodnom svijetu, koji ste se ujedinili oko podrške slobodnom ukrajinskom narodu”, poručio je Zelenski.

Zelenski se zatim prisjetio dodjela Zlatnih globusa iz ranih 1940-ih, prije završetka Drugog svjetskog rata.

“Neće biti trećeg svjetskog rata. To nije trilogija”, rekao je Zelenski, prenosi CNN.

Zelenski se već virtualno pojavio na Filmskom festivalu u Cannesu i dodjeli nagrada Grammy kako bi razgovarao o sukobu i zahvalio svim onima u industriji zabave koji su podigli svijest o sukobu koji se vodi na ukrajinskom teritoriju.

"There will be no Third World War. It's not a trilogy. Ukraine will stop Russian aggression on our land" – @ZelenskyyUa speaking at the @goldenglobes pic.twitter.com/PVJjaACt4H

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 11, 2023