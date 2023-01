Val zaraze zahvatio Kinu: Predviđa se ogroman broj mrtvih

No, kako će se točno pandemija razvijati u zemlji od 1,4 milijarde stanovnika, i koliko će mrtvih ostaviti iza sebe, znanstvenici nisu suglasni. Procjene se jako razlikuju, a stvari ishod ovisit će o nizu sada nepoznatih varijabli, piše Washington Post.

CNN prenosi procjenu znanstvenika iz Šangaja objavljenu u Frontiers of Medicine, čiji matematički modeli ukazuju da bi veći broj ruralnih područja mogao biti zahvaćen valom zaraze sredinom ili krajem siječnja. Analizom podataka od studenoga, kineski stručnjaci izračunali su da je u Guangzhou već dotad prošao vrhunac zaraze, dok su za Peking, Šangaj i Chongqing predvidjeli jenjavanje vala zaraze do kraja 2022. Zanimljivo, neki znanstvenici procjenjuju da je čak 70 posto građana Šangaja zaraženo covidom. A u gradu živi oko 25 milijuna ljudi…

Širenje covida na ruralna područja Kine bi se moglo “dramatično intenzivirati” tijekom skorog Proljetnog festivala, najvećeg kineskog praznika kojim se obilježava lunarna Nova godina, koja pada 22. siječnja. Kinezi iz čitavog svijeta putuju da bi bili kući sa svojom obitelji.

Iznenadni zaokret iznenadio zdravstvo

Kineska vlast je tri godine ustrajavala na strogoj protupandemijskoj politici s uvođenjem karantena u milijunske kvartove i gradove nakon samo nekoliko oboljelih. Zahvaljujući tome imali su relativno niski broj mrtvih, ali je stanovništvo izmučeno karantenama prosvjedima natjeralo vladu da popusti.

Razumno je pretpostaviti da bi se epidemija omikrona na tlu Kine mogla pojaviti u više valova, s ponovnim pojavljivanjem novih lokalnih valova vjerojatno krajem 2023., navodi se u studiji. Šangajski znanstvenici preporučili su vladi hitne mjere: davanje lijekova bez recepta niskorizičnim, cijepljenim simptomatskim pacijentima, mlađim od 60 godina. Rizična populacija, cijepljena i starija od 60 godina treba pravovremeno dobiti antivirusne lijekove, poručuju znanstvenici u studiji.

Iznenadni zaokret kineskih vlasti s ukidanjem vrlo strogih epidemioloških mjera početkom prosinca zatekao je nespremne javnost i krhki zdravstveni sustav. Bolnice se bore s ogromnim brojem zaraženih, vlada nestašica lijekova za prehladu i temperaturu, navodi CNN. Stroge epidemiološke mjere u stvari su samo odgodile razbuktavanje pandemije u Kini, piše Washington Post. Kako će se pandemija dalje odvijati teško je predvidjeti, dijelom zato što kineska vlada ne objavljuje javno sve podatke.

Procjene zapadnih znanstvenika jako se razlikuju. Britanska tvrtka Airfinity predviđa 1,7 milijuna smrti do travnja. Njihov model oslanja se na slučaj Hong Konga, koji je imao brzu eksploziju bolesti i smrti početkom 2022. kada je stigao omikron. Dotad su i oni imali politiku nultog kovida, što nije uspjelo zaustaviti širenje omikrona. Institut za mjerenje i procjenu zdravlja (IHME) Sveučilišta Washington predviđa 300.000 smrti do 1. travnja i 1,25 milijuna do kraja godine. Jeffrey Shaman, epidemiolog sa Sveučilišta Columbia, očekuje oko 600 do 900 milijuna zaraženih u Kini do kraja godine.

Pitanje učinkovitosti kineskih cjepiva

Trenutna stopa smrtnosti od zaraze covidom u SAD je oko 0,15 posto. Ako to vrijedi za Kinu, to bi značilo između 900.000 i 1,35 milijuna mrtvih. No, pitanje je kolika je učinkovitost kineskih cjepiva.

Kineske vlasti su 30. prosinca izvijestile dužnosnike Svjetske zdravstvene organizacije o strategiji upravljanja pandemijom. WHO je pozvao Kinu da objavi informacije o pandemiji, među ostalim o stopama procijepljenosti, posebno kod ranjivih skupina i starijih od 60 godina.

Britanski Airfinity predviđa dva vrhunca pandemije, jedan sredinom siječnja i jedan početkom ožujka. Po njima, veliki gradovi bi doživjeli vrhunac broja zaraženih sredinom ovog mjeseca, a potom slijede ruralne provincije. Nakon toga, Kina bi doživjela što i druge zemlje, kontinuirane valove infekcija. Stručnjaci sa Sveučilišta Washington ne vjeruju da će kineske vlasti dopustiti da im bolnice budu zagušene, pa vjeruju da će ponovo uvesti neke od strožih epidemioloških mjera. Građani također, kao što je već viđeno drugdje u svijetu, ograničavaju svoje kretanje kako bi zaštitili sebe i svoje najbliže, i tako usporavaju širenje virusa.

Peking osudio odluku desetak zemalja o obveznom testiranju putnika iz Kine

Peking je u utorak osudio odluku desetak zemalja o obveznom testiranju putnika u dolasku iz Kine, upozorivši bi da za odmazdu mogao odgovoriti “protumjerama”.

Državni mediji u Kini umanjuju težinu porasta slučajeva covida-19 uoči očekivanog brifinga znanstvenika sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) u utorak.

Na sastanku se WHO nada dobiti detaljne podatke o evoluciji virusa.

U samoj Kini ali i u inozemstvu sa zabrinutošću se gleda na nagli zaokret vlasti koje su 7. prosinca promijenile dotad najstrožu politiku nule stope covida u mjere popuštanja i postavlja se pitanje točnosti podataka o broju slučajeva i smrtnosti.

Više od desetak zemalja nametnulo je zadnjih dana testove na covid za putnike iz Kine jer smatraju da ta zemlja nije transparentna u objavi podataka i strahuju od pojave novih varijanata.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova okarakteriziralo je zabranu ulazaka u neke zemlje kao “jednostavno nerazumnu” i smatra da za to “nema znanstvene osnove”.

“Voljni smo poboljšati komunikaciju sa svijetom”, rekla je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Mao Ning novinarima u Pekingu. “No… čvrsto se protivimo pokušajima manipuliranja prevencije epidemije i mjera kontrole u političke svrhe, i poduzet ćemo odgovarajuće mjere u različitim situacijama prema principu reciprociteta.”

Kineski odmak od politike “nula covid slučajeva” koju je uveo predsjednik Xi Jinping dogodio se nakon prosvjeda koji su bili najsnažniji prikaz javnog otpora tijekom Xi-jevog desetljeća na vlasti te se poklopili s najsporijim ekonomskim rastom u gotovo pola stoljeća.

Dok se virus nezaustavljivo širi, pogrebna poduzeća izvijestila su o porastu potražnje za njihovim uslugama, a međunarodni zdravstveni stručnjaci predviđaju barem milijun smrti u Kini ove godine.

Sastanak WHO-a

Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je kineske zdravstvene dužnosnike da redovito dijele precizne i stvarne podatke u realnom vremenskom okviru.

WHO je pozvao kineske znanstvenike da iznesu detaljne podatke o viralnom sekvenciranju na sastanku tehničke savjetodavne skupine u utorak. Također je zatražio da Kine podijeli podatke o hospitalizacijama, smrtima i cjepivu.

Zdravstveni dužnosnici Europske unije sastat će se u srijedu i koordinirano odgovoriti.

Kina će od 8. siječnja prestati tražiti od dolaznih putnika da idu u karantenu. No i dalje će tražiti testiranje prije ulaska u zemlju.

