Zelenski razgovarao s indijskim premijerom Modijem i rekao da Ukrajina “računa na Indiju i njihovu podršku” – ali računa i Rusija…

Zelenski je izvijestio da je premijeru Modiju zaželio uspješno predsjedanje G20 skupinom te je rekao da su razgovarali o mirovnoj formuli koju je predložio na platformi G20 te se nada da će Indija pomoći u realizaciji iste.

“Imao sam telefonski razgovor s premijerom Narendrom Modijem i poželio sam mu uspješno predsjedanje G20. Upravo sam na toj platformi najavio mirovnu formulu i sada računam na sudjelovanje Indije u njezinoj provedbi. Također sam zahvalio na humanitarnoj pomoći i podršci u UN-u”, napisao je Zelenski na Twitteru.

Podsjetimo, Kijev najavljuje “mirovni summit” koji bi se trebao održati iduće godine, vjerojatno u veljači, na obljetnicu rata, no pitanje je koliko će zapravo isti biti “mirovnog” karaktera jer Ukrajina je dala do znanja da ne želi pregovarati s Rusijom sve dok se Rusija ne povuče s okupiranih prostora.

Što se pak tiče Indije valja naglasiti da na nju svakako “računa” i Rusija koja Indiji izvozi velike količine nafte. SAD je već kritizirao Indiju zbog toga, no New Delhi se ne obazire. Zelenski nije otkrio je li to nešto o čemu je i on razgovarao s Modijem.

