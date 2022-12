Rat s majkom prirodom: Oluja u SAD-u odnijela najmanje 60 života

Ekipe hitne pomoći u New Yorku bore se kako bi spasile napuštene stanovnike od onoga što su vlasti nazvale “mećavom stoljeća”, nemilosrdnom olujom koja je ostavila 27 mrtvih u državi i odnijela najmanje 60 života širom zemlje, najnoviji su podaci NBC Newsa.

U državi New York, vlasti su opisale strašne uvjete, posebno u Buffalu, gdje su vozilima i ispod snježnih nanosa otkrivana tijela, a osoblje hitne pomoći ide od “auta do auta” tražeći još vozača, živih ili mrtvih. U ponedjeljak navečer, američki predsjednik Joe Biden izdao je federalnu deklaraciju o vanrednom stanju za državu New York, odobrivši vladinu pomoć za jačanje državnih i lokalnih napora za oporavak, piše Federalna.

“Moje srce je s onima koji su izgubili voljene ovog blagdanskog vikenda. Vi ste u mojim i Jillinim molitvama”, rekao je Biden u poruci na Twitteru ranije tog dana.

Guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, naglasila je da je važno da ljudi ostanu kod kuće i klone se cesta. “Svako ko proglasi pobjedu i kaže da je gotovo, prerano je reći”, rekla je Hochul i dodala: “Oluja se vraća, očekujemo još snijega.” Hochul je dodala da su neki gradovi u zapadnom New Yorku bili zatrpani s “0,75 do 1 metar snijega preko noći”.

“Ovo je svakako mećava stoljeća”, rekla je Hochul novinarima, dodajući da je “prerano reći da je pri kraju”.

Hochul, rodom iz Buffala, rekla je da je bila zapanjena onim što je vidjela tokom izviđačke ture po gradu. “To je (kao) odlazak u ratnu zonu, a vozila uz rubove cesta su šokantna”, rekla je, opisujući nanose od 2,4 metra na domove, kao i ralice za snijeg i spasilačka vozila “zakopana ” u snijegu.

“Ovo je rat s majkom prirodom”, rekla je. Savršena oluja s jakim snježnim olujama, vjetrom i temperaturama ispod nule prisilila je na otkazivanje više od 15.000 američkih letova posljednjih dana, uključujući najmanje 2.600 u ponedjeljak, navela je stranica za praćenje Flightaware.com.

Nacionalna meteorološka služba prognozirala je još do 40 cm snijega u ponedjeljak, uz nekoliko metara koja su već ostavila grad zatrpan snijegom, dok se dužnosnici bore da ponovno pokrenu hitne službe.

Izvršni direktor okruga Erie Mark Poloncarz rekao je na brifingu za novinare da će broj smrtnih slučajeva u okrugu vjerovatno premašiti onaj u mećavi u Buffalu 1977., kada je umrlo gotovo 30 ljudi. “Očekujemo da će biti više smrtnih slučajeva zbog ove oluje“, rekao je.

Ekstremni vremenski uslovi spustili su temperature ispod nule u svih 48 susjednih američkih država tokom vikenda, uključujući zajednice Teksasa duž meksičke granice gdje su neki novopridošli migranti s mukom pronašli utočište.

Smrti povezane s olujom prijavljene su širom zemlje: 10 u Ohiu, uključujući radnika komunalnog poduzeća stradalog od strujnog udara i one koji su poginuli u višestrukim prometnim nesrećama; šest vozača poginulo u nesrećama u Missouriju, Kansasu i Kentuckyju; žena iz Vermonta pogođena granom koja je pala; naizgled beskućnik pronađen na temperaturama ispod nule u Coloradu; i žena koja je propala kroz led rijeke Wisconsin. U Jacksonu, Mississippi, gradske su vlasti na Božić objavile da stanovnici moraju prokuhavati vodu za piće zbog smrzavanja i pucanja vodovoda.

U jednom trenutku u subotu gotovo 1,7 miliona potrošača bilo je bez struje zbog velike hladnoće, navedeno je na poweroutage.us. Taj se broj značajno smanjio, iako je u ponedjeljak u podne još uvijek bilo 50.000 ljudi bez struje na istočnoj obali SAD-a.

Uvjeti zbog poledice i bjeline također su doveli do privremenog zatvaranja nekih od najprometnijih prometnih pravaca u zemlji, uključujući dio autoceste Interstate 70 koja prolazi kroz zemlju.

Vozači su upozoreni da ne izlaze na ceste – čak i kada je nacija u dobu godine koje je obično najprometnije za putovanja, prenosi The Guardian.

