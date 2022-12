Kako je lopov iz Austrije ‘prebacio’ opremu vrijednu 50.000 eura u BiH?

On se trenutno nalazi u zatvoru i djelimično je priznao krivično djelo teške krađe.

Kako se dalje navodi u saopćenju policije, on je počinio ukupno pet krađi, od hidrauličnih čekića, bušilica pa do sitnije građevinske opreme. Pljačke je izveo u periodu između augusta i septembra ove godine i to na različitim gradilištima na kojima je radio.

Još uvijek se ne zna kako je i kada opremu prebacio u BiH. Dio opreme pronađen je i u njegovom stanu u Grazu.

Mediji ne navode identitet počinioca krivičnog djela, osim što jedni prenose da je stranac, dok drugi prenose da je rođen u Austriji, ali ne i da ima austrijsko državljanstvo.

Istraga je u toku i tek će biti utvrđeno da li je bilo krađe i na drugim lokalitetima, prenose Nezavisne.

