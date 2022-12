Pogledajte kako izgleda slijetanje na jednom od najopasnijih aerodroma svijeta

Glavni grad ovog ostrva se zove Gustavija po Kralju Gustavu III od Švedske, pod čijim protektoratom je ovo ostrvo bilo do 1878. godine kada je prodato Francuskoj. Pogledajte kako to izgleda u usporenoj verziji.

Aerodrom je uglavnom mjesto na koje slijeću mali regionalni letovi i čarteri. Ovaj aerodrom je jedinstven po tome što ima kratku pistu koja vodi direktno do plaže.

Slijetanje utjera strah u kosti i putnicima, ali i prolaznicima jer prolijeće tačno iznad njihovih glava, prometne ceste, ali i blizu luke. Pogledajte kako to izgleda iz perspektive pilota.

Glavni grad ovog ostrva se zove Gustavija po Kralju Gustavu III od Švedske, pod čijim protektoratom je ovo ostrvo bilo do 1878. godine kada je prodato Francuskoj. Pogledajte kako to izgleda u usporenoj verziji, piše N1.

Slow motion of a PC-12 landing at Saint Barthélemy Airport, ranked as one of the most dangerous Airports. pic.twitter.com/cnnMdguDMS

— Aviation (@ilove_aviation) December 4, 2022