Zelenski: Oslobođenje Hersona početak kraja rata

Ponovno zauzimanje Hersona jedan je od najvećih uspjeha Ukrajine i još jedan je bolni udarac Kremlju, a moglo bi da posluži kao odskočna daska za dalje napredovanje unutar okupiranih teritorija, ocenjuje AP.

Veliki djelovi istočne i južne Ukrajine još su pod ruskom kontrolom, uključujući dvije trećine Hersonske oblasti, a oslobođeni glavni grad oblasti i dalje je u dometu ruske artiljerije i projektila.

Teške borbe nastavljene su u drugim krajevima Ukrajine, a ruska državna agencija RIA Novosti izvjestila je da je okupirani grad Oleški na suprotnoj obali Dnjepra u odnosu na Herson, došao pod udar ukrajinske artiljertije.

U Hersonu, Zelenski je dodjelio medalje vojnicima i pozirao sa njima za selfije, uz davanje izjava.

„Ovo je početak kraja rata. Korak po korak dolazimo do svih privremeno okupiranih teritorija“, rekao je, međutim, on se i sumorno osvrnuo na posljedice borbi, u smislu da su one „odnjele najbolje heroje“ Ukrajine.

Kraj ruske okupacije Hersona obilježen je višednevnom proslavom, ali zima nadolazi, a njegovih 80.000 preostalih stanovnika je bez grijanja, vode i struje, i manjka mu hrane i lijekove.

Zelenski je izjavio da je grad zasut poteznim i nagaznim minama, a ukrajinske vlasti kažu da postoje znaci ratnih zločina, kao i na drugim oslobođenim teritorijama.

Ruske snage su „uništavale sve na svom putu, rasturile su čitavu naponsku mrežu“, rekao je predsjednik Ukrajine.

U međuvremenu, telekomunikacioni operatori su saopštili da je u Hersonu upostavljena mreža mobilne telefonije, a regionalni guverner je rekao da će bežična internetska mreža početi da radi od sutra.

Rusija je u oktobru pripojila četiri okupirane oblasti u Ukrajini – Hersonsku, Zaporošku, Donjecku i Lugansku, a na osnovu referenduma izrežiranih u Moskvi nakon velikih uspeha ukrajinske vojske u oblasti Harkova na sjeveroistoku zemlje. Većina zemalja svijeta ne priznaje rezultate tih referenduma i naziva ih lažnim. prenosi n1

