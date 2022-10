Stravična nesreća u Indiji, ljudi vise sa mosta, najmanje 32 poginulo

Stotine ljudi upalo je u rijeku kada se srušio most, a nekoliko njih zadobilo je teške povrede, prenosi Reuters.

Lokalne televizije izvijestile je da je na mostu u trenutku rušenja bilo preko 400 ljudi, a da su pali u rijeku Makču u gradu Morbi.

Na snimcima vide se ljudi koji se drže za kablove srušenog mosta dok ekipe hitne pomoći pokušavaju da ih spasu. prneosi “N1“.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022