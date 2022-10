Biden prišao mladoj djevojci na koledžu u Kaliforniji, uputio joj čudnu poruku

Video je nastao kada je Biden na koledžu u Kaliforniji prišao djevojci, uhvatio ju je za rame te joj šapnuo: “Bez ozbiljnih tipova do 30. godine, ovo je savjet koji sam dao svojim kćerkama i unukama”. prneosi “Klix“.

Kako se može vidjeti na snimku, djevojka kojoj se Biden obratio bila je prilično iznenađena i odgovorila mu je: “U redu, imat ću to na umu”.

Snimku događaja objavio je na Twitteru reporter Kalen D’Almeida. Rekao je da je tajna služba pokušala spriječiti snimanje. Video je pogledan skoro pet miliona puta, a Bidenovi protivnici odmah su počeli s kritikama tnazivajući ga “Creepy Biden”.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI

— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022