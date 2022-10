Kako je izgledala gozba sa kraja krede? Mumificirana “sjajna” koža dinosaurusa skrivala brojne tragove povreda

PRIJE OKO 67 MILIONA GODINA teritorijom koja se danas naziva Sjeverna Dakota je šetao edmontosaurus. Odjednom on se prevrnuo – i umro. Čim su osjetili miris leša, oko njega su se okupili drevni rođaci krokodila. Kidajući njegovo meso, na kostima su ostajali tragovi koji se i danas mogu vidjeti na fosilizovanom ostatku. Međutim, ovo nije jedini interesantan detalj na njemu jer on sadrži i dijelove “mumificirane” kože, piše Nationalgeographic.

Autor studije i paleontolog Stefani Dramler sa Univerziteta Tenesi objašnjava da je primjerak iskopan još 1999. godine u geološkoj formaciji Hel krik koja je nastala pred kraj krede. Iako u fosilnom zapisu nedostaje glava i sam vrh repa životinje, u njemu su očuvani dijelovi kože koji su prekrivali kosti i meso nogu i dijela repa.

Sama koža je tamno smeđa i izgleda kao da blista jer zbog procesa fosilizacije u sebi ima ogromnu količinu gvožđa. Međutim, kada su naučnici željeli 2018. godine detaljnije da očiste primjerak, otkrili su čudne tragove. Koautor studije Beki Barns objašnjava da joj je odmah za oko zapao rep, dok je druge potencijalne tragove ugriza pronašao njen kolega i to na desnom prednjem ekstremitetu.

Detaljnim analizama, istraživači su otkrili da su “duboke brazde i pukotine” na Dakotinom repu vjerovatno napravili zubi i kandže drevnih predaka krokodila, a nije isključeno da su to učinili i dinosaurusipoput deinonihosaurusa ili mladunčeta T. reksa. Takođe, utvrđeno je da su ostaci mumificirani uz pomoću dugotrajnog procesa isušivanja. U budućnosti je u planu detaljnije proučavanje hemijskih reakcija koje su omogućile fosilizaciju kože u ovom kontekstu – a da bi to shvatili nadaju se da će analizirati još mumija dinosaurusa koje su nastale na isti način kao Dakota.

Preparatori fosila su do sada proveli oko 14.000 sati radeći na Dakoti, a očekuju da će provesti još nekoliko hiljada sati prije nego što posao konačno i završe. Istraživanje je objavljeno u časopisu PLOS One.

