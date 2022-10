Putin optužio Ukrajinu da je izvela teroristički napad na Krimski most

Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je u nedjelju ukrajinsku obavještajnu službu da je izvršila, kako je rekao, “teroristički napad” na Kerčki most, poznat i kao Krimski most, javlja Anadolu Agency (AA).

Najmanje tri osobe su poginule u eksploziji u subotu na željezničkom prelazu koji je jedina kopnena veza Rusije sa Krimom, ukrajinskim poluostrvom koje je Rusija ilegalno anektirala 2014. godine.

“Nema sumnje da se radi o terorističkom napadu koji ima za cilj uništavanje kritične civilne infrastrukture Ruske Federacije”, rekao je Putin tokom sastanka sa Aleksandrom Bastrykinom, šefom Ruskog istražnog komiteta.

Istakao je da su “specijalne službe Ukrajine”, kako je rekao, “kreatori i izvođači” eksplozije.

Bastrykin je rekao da su istražitelji pronašli dokaze o umiješanosti ukrajinske strane, dodajući da su neki ruski državljani i državljani stranih država pomagali ukrajinskim obavještajnim službama u izvođenju napadu.

Bastrykin je rekao Putinu da se eksplozija istražuje kao slučaj terorizma.

Iako zvanični Kijev nije eksplicitno preuzeo odgovornost, brojne izjave najviših ukrajinskih zvaničnika nakon subotnjeg napada ukazivale su na takvu mogućnost, uključujući i riječi pomoćnika predsjednika Mihaila Podoljaka, koji je kazao da je eksplozija samo početak.

Krimski most ili Kerčki most je drumsko-željeznički most preko Kerčkog moreuza koji spaja grad Kerč i Krimsko poluostrvo sa kontinentalnim dijelom Rusije.

