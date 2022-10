‘Saradnici su u strahu, Putin im više ništa ne govori. Sve odluke on sad donosi potpuno sam…’

Vladimir Putin napunio je 70 godina. Na vlasti je gotovo trećinu života i jasno je kako se te moći nije spreman odreći. Međutim, stabilnost koju je jednom nudio Rusima u zamjenu za njihove slobode i njihova prava je stvar prošlosti. Putin je taj koji je odlučio napasti Ukrajinu i Putin je taj koji odbija zaustaviti rat, iako je kristalno jasno kako u sukobu gubi, piše u uvodu svojeg teksta nezavisni ruski medij Meduza.

Njihov novinar Andrej Pertsev razgovarao je s nekolicinom ljudi bliskih Kremlju koji su mu ispričali kako ‘se svi užasno boje Putina, ali ga ne poštuju’…

U većini Rusije, osim u Čečeniji gdje Ramzan Kadirov priprema veliku feštu, rođendan predsjednika Putina neće se posebno obilježavati. Kremlj nije dao naputke, pa je tako odlučeno na ‘nižim granama’.

– Ovo nije trenutak za proslave. Određeni guverneri već razmišljaju i o ukidanju božićnih proslava. Nitko nema novca za takve stvari. U covidu nismo imali božićna drvca i ukrase i to se može opet dogoditi – rekao je za Meduzu izvor blizak Kremlju.

– Zašto bi htjeli naglašavati da je naš predsjednik u penzionerskim godinama? – kaže za Meduzu jedan regionalni dužnosnik iz Rusije.

Prema saznanjima ovog ruskog nezavisnog medija, ruske elite, političke i gospodarske, protiv Putina su se počele okretati tamo 2018. godine nakon što je podigao dobnu granicu za mirovinu. Neuspjehe koji su uslijedili svalio je na podređene koje je kaznio…

– Ljudi ga se nevjerojatno boje, ali to je strah bez poštovanja. Poštovanje za Putina su izgubili prije nekoliko godina – kaže više izvora bliskih ruskoj vlasti.

– Njegovi ministri ga se boje. On je taj koji donosi sve odluke, a ako planovi ne uspiju, onda okrivi druge. I nitko mu se ne želi suprotstaviti jer je svima jasno kako ti ljudi završe – pričaju izvori za Meduzu.

Govore i kako je Putin u prošlosti saslušao svoje ministre i savjetnike pa onda odabrao najbolju opciju, ali da se to više ne događa;

– Nikome ne govori ništa. Sve odluke donosi potpuno sam. Njegovi ministri stalno ‘gase požare’ koje Putin izazove svojim odlukama. U svojem obraćanju on obeća, primjerice, određenu pomoć milijunima Rusima u doba korone, bez da je to najavio krugu ministara, koji onda moraju nekako pronaći sredstva za to…

Jedini ljudi koji imaju još koliko-toliko utjecaja na Putina su čelnici obavještajnih agencija, piše Meduza. No oni se u njegove odluke ne petljaju te mu ispunjavaju želje.

– Sklon je grandioznim gestama. I onda samo očekuje da se to obavi. A oni koji bi trebali to napraviti nisu spremni jer im to nitko nije komunicirao niti je to tko očekivao. Dovodi ljude u nemoguće situacije – pričaju izvori i dodaju kako Putin svojem krugu suradnika više ne govori ništa ni oko vojnih planova za Ukrajinu.

– Ne voli gubiti. Ne zna gubiti. Izvješća koja prima o situaciji u Ukrajini su ‘uljepšana’ jer je druge strah reći mu istinu. Isto je tako s utjecajem sankcija na rusku ekonomiju. Nitko mu ne želi reći pravu štetu koja je napravljena invazijom na Ukrajinu – nastavljaju pričati upućeni.

– Kad je proglašena mobilizacija, za nju nije postojao budžet. Neki guverneri već su javno rekli kako jednostavno nemaju novca za provođenje te odluke. Drugi su obećali građanima ogromne plaće i odštetu obiteljima ako se njihovim bližnjima nešto dogodi u Ukrajini, ali ostali ne žele obećavati stvari za koje znaju da ne mogu ispuniti. Zato je počeo i tihi rat između visoko pozicioniranih političara – tvrdi izvor blizak ruskoj vladi.

Izvori s kojima je Meduza razgovarala ispričali su i kako je u Rusiji nakon proglašenja djelomične mobilizacije podrška Putinu osjetno pala.

– Današnja Rusija i ona prije Putinove odluke su dva skroz različita svijeta – govore za kraj, prenosi 24sata.hr.

