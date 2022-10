Putin o državi na koju je izvršio agresiju: Uvijek smo poštovali ukrajinski narod i kulturu

Ovo je rekao tokom obraćanja na svečanosti posvećenoj prosvjetnim radnicima.

“Uvijek smo, pa i u ovoj tragediji, imali veliko poštovanje prema ukrajinskom narodu, ukrajinskoj kulturi, jeziku, književnosti itd.”, kazao je. prneosi “Klix“.

No, kako je Putin naglasio, Rusija nije mogla pristati da se u Ukrajini dešava ono što se dešavalo ruskom kulturi i ruskom jeziku. Ova konstatacija se tumači kao da je ostao pri stavu da je Ukrajina počinila genocid nad Rusima, uprkos tome što ne postoji dokaz da se to desilo ili da je Ukrajina to planirala učiniti.

Ruski predsjednik je ranije poručivao da zapravo Ukrajina nema pravo da postoji i pravdao je agresiju, koju naziva “specijalnom operacijom”, na ovu državu. Mnogi nisu prihvatili ove konstatacije, ukazujući da je Ukrajina postojala i prije formiranja Sovjetskog Saveza, piše Business Insider.

