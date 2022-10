Potresne scene iz Indonezije: Supruga i djeca se opraštaju od poginulog navijača

43-godišnji otac troje djece bio je jedan od 125 ljudi koji su poginuli 1. oktobra 2022. godine u stampedu na stadionu, kada je policija ispalila suzavac na navijače Arema FC, koji su istrčali na teren nakon poraza kod kuće 3-2 od Persebaya.

Panična masa gledala pokušavala je da pobjegne sa prenatrpanog stadiona Kanjuruhan u provinciji Istočna Java, što je rezultiralo jednom od najsmrtonosnijih katastrofa na stadionama ikada. prneosi “N1“.

Junaedijeva porodica je tek preko prijatelja saznala da je Iwan završio u lokalnoj bolnicu. Sat vremena kasnije, porodica saznala da je mrtav.

Uprkos tragediji, Iwanova 20-godišnja supruga vjeruje da je njeg suprug ponosan što je završio svoj život na mjestu koje je najviše volio – stadionu FC Arema.

“Od dana kada je saznao za Arema FC do kraja svog života, bio je ponosan navijač kluba, a i to što je i umro na stadionu, to je ponos za njega”, rekla je Eka Wulandari za Reuters.

Iwan Junaedi bio je strastveni navijač Arema F.C. više od 30 godina, a kasnije je postao i jedan od vođa navijača. Junaedi je bio poznat i kao “nestašan klinac” u porodici. Bježao je iz škole kako bi prisustvovao svakoj utakmici.

“Njegova posvećenost Aremi nije imala ograničenja, čak i kada je bio bolestan, išao bi na utakmice. Osjećamo se izgubljeno. Bez obzira na sve, on se neće vratiti u život. Život se ne može mjeriti novcem, a žao mi je i drugih žrtava”, rekao je Junaedijev 55-godišnji brat Heri Susanto.

Indonezija će takođe izdvojiti 50 miliona rupija (3.268 dolara), kao kompenzaciju porodicama žrtava, saopštile su nadležne institucije.

